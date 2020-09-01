【港女催婚】欲全職進修時簽紙結婚抽居屋遭拒　港女憂就業爆入息上限：到時焗買私樓

▲ 有港女希望在讀書時與男友簽紙結婚抽居屋，惟男友遲遲不肯簽紙。

土地問題是香港年輕一代結婚的最大敵人，買樓上車更可能影響情侶間的感情。一名港女於討論區發帖，指自己與男友於大學畢業後曾工作，惟深感無前途雙雙辭職，全職進修醫護專業。港女希望趁讀書期間與男友簽紙結婚，以增加抽居屋的機會率，惟男友卻拒絕其要求，令她質疑男友無意結婚，說法引來不少網民熱議。

一名港女於連登討論區以「男友唔肯同我簽紙結婚抽居屋」為題發文指，自己與拍拖3年男朋友大學畢業後，曾踏入社會工作，深感當時的工作沒有前途，遂決定裸辭重返校園，全職進修醫護專業學科，望畢業後能從事薪金更高的工作。

港女望在讀書時結婚抽居屋

港女與男朋友雖有結婚的打算，惟因在學沒有收入，樓價太貴未能買樓，所以想先結婚抽居屋，

先簽紙結婚抽居屋，到時抽中咗畢咗業先擺酒，或者唔擺都冇所謂，再簡單同親戚公佈。

男友堅持畢業後才結婚

不過，男友遲遲不肯結婚，表示希望畢業後才結婚，拒絕港女抽居屋的提議。港女擔心，畢業後加入醫護界，收入會很快超過居屋入息上限，

到時焗住買私樓，我想趁著讀書呢幾年簽紙結婚抽居屋，博下抽唔抽得中，但佢係都話要畢咗業先。

男友曾向她表明，希望畢業後有收入、有保障後才結婚，她質疑男友無意結婚。

網民：為咗層樓催婚

帖文引來不少網民炮轟，批評港女逼婚，「為咗層樓，要趕住結婚，好似唔係好啱邏輯。大學都未畢業一世人流流長真係要咁趕？」、「講到中硬咁，十年都抽唔到係咪要離婚？」及「居屋唔係抽到就免費俾你，係要供，只係平私樓少少，為咗居屋而結婚真係諗清楚，家庭機會高過單人，都唔係必中，可能結咗抽十年都唔中」。

另有網民同意男友保障自己的做法，「我覺得好正常，我自己都好想結婚啊，但覺得有工有穩定收入先娶女朋友，有保障先係對佢負責任」及「人生規劃嘅野，要睇下自己能力，書讀都未讀完，宜家世界局勢又成日變」。

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責任編輯：王明芳