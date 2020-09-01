【TOPick診症室】卵巢癌是女性隱形殺手　養和醫院婦產科專科醫生譚家輝拆解不同治療方法

▲ 《TOPick診症室》養和醫院婦產科專科醫生譚家輝。

卵巢癌是本港女性第7號癌症殺手，由於早期病徵不明顯，故亦有「隱形殺手」之稱。不少人認為卵巢癌多發生於年長婦女，事實上，卵巢惡性腫瘤有很多類型，其中一種名為「生殖細胞瘤」的卵巢惡性腫瘤，專攻年輕女性，養和醫院婦產科專科醫生譚家輝接受TOPick訪問時指出，臨床發現有患者確診時只有9歲。

【TOPick診症室】生殖細胞瘤卵巢癌專攻年輕女士 養和醫院婦產科專科醫生譚家輝指患者多屬30歲或以下

譚家輝表示，卵巢惡性腫瘤的種類繁多，一般可按細胞的來源分為幾類，其中最常見是表皮卵巢癌，顧名思義發生在卵巢表皮，佔整體患者約9成，確診年齡中位數為52歲左右，即約有一半人在收經前就會發病，一半則在收經後才發病。

除了表皮卵巢癌，亦有不少女性患生殖細胞瘤及間質細胞瘤。譚家輝續指，生殖細胞瘤源頭來自生殖細胞，與常見的癌症不同，多見於年輕患者，一般發病年齡為10至20多歲，過往曾有患者發病時僅得9歲。

譚家輝稱，當發現病人卵巢腫瘤後，首先會觀察腫瘤的外觀、大小，以及身體其他位置有否受影響。醫生通常會為病人抽血驗癌指數，若發現癌指數升高，代表是惡性腫瘤的機會較高。

卵巢癌的治療方法主要包括手術和化療，一般視乎腫瘤的類型、期數及擴散程度而定。若腫瘤局部集中在卵巢內，癌細胞未擴散至其他部位，通常只需進行手術切除相關器官，再決定是否有需要進一步做任何化療，詳情即看：

主持：伍瑋瑋

採訪：沈佩珊

拍攝：文子健、沈佩珊 剪輯：文子健