【復課安排】楊潤雄冀下周前向學校發新復課指引　當局正考慮會否為學界做定期檢測

▲ 楊潤雄指，正考慮是否要定期為學界做檢測 。（經濟日報資料圖片）

莘莘學子今日（1日）開學，而全港學校9月23及29日分階段恢復面授課堂。教育局局長楊潤雄指，正考慮是否要定期為學界做檢測；又說當局期望下星期前推復課新指引，詳細講述學校一旦出現新冠肺炎確診個案或緊密接觸者的處理安排。

楊潤雄今日出席電台節目時表示，接獲不少家長反映，希望子女可以盡快回校上課，但亦家長冀疫情完結後才復課，當局要平衡兩者，因此決定分階段復課，事前已與3位專家商討，認為安排可以接受，強調復課安排與選舉是兩回事。

他又鼓勵教職員及家長參與全民自願檢測計劃，認為愈多人作檢測，越能為復課營造有利條件，但強調計劃並非開學的前設，但如果有多些人參與，是提供更好的條件，當局正考慮長遠是否需要定期為學界做檢測，未決定是否屬自願性質。

楊潤雄續言，期望下星期前向學界發出新復課指引，大部分防疫及清潔措施與上次指引相若，並會詳細講述學校一旦出現新冠肺炎確診個案或緊密接觸者的處理安排。

▲ 楊潤雄早上出席一間小學的網上開學禮。（楊潤雄Facebook影片截圖）

此外，楊潤雄今日早上出席一間小學的網上開學禮，表示無人能預測學校會否再因為疫情停課，但勉勵學生要時常保持積極樂觀的心態，防範疫情，逆境自強，並相信任何疫情都會有消退的一天，屆時學生就可以「強勢回歸」學校。

他盼學生明白，現時擁有的東西不是必然，不要到失去時才珍惜，呼籲學生珍惜與家人和同學相處的時間，把握得來不易的學習機會，專注用功，積極投入學習生活。

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記者：陳曉瑩