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【孤獨病】姜濤台灣拍劇未忘宣傳新歌　初任MV導演挑戰一鏡直落

娛樂 12:41 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

姜濤初任MV導演。

現正於台灣拍劇的姜濤@Mirror，第5首單曲《孤獨病》於今日正式派台。今次姜濤首度擔任導演，親自執導MV，並挑戰高難度一鏡過拍攝，目的只為姜糖帶來驚喜。

《孤獨病》由林奕匡作曲、陳詠謙填詞，講述一個人孤苦無依靠的內心世界。歌曲以孤獨為主題，姜濤過去在腦海裡一直都有個畫面跟歌曲的主題很匹配。

他說：「很久以前就有一個spotlight打落來，只我一個人的畫面在腦海裡，但從來都沒合適歌曲可以呈現，今次《孤獨病》是一個好好機會去用此idea，所以我就問花姐可否參與拍攝MV。」姜濤因此順利成章成為MV導演。

姜濤第五首單曲面世。

其實早在拍攝《蒙著嘴說愛你》MV時，當時導演袁劍偉已想以一鏡過拍攝，但最後因為種種原因改以其他方法拍攝。

今次《孤獨病》終以一鏡過拍攝，姜濤說可算是還了一個心願。首度擔任導演，被問到最好玩的地方是甚麼，姜濤笑言：「最好玩可以在導演位掌控MV，呈現心目中樣子，慢慢成形，是最過癮地方。」

MV挑戰一鏡直落。

說到最難忘事情，姜濤表示是與工作人員之間的溝通，他說：「很多東西不符合你的畫面，要慢慢同大家溝通，才可以做到心目中想要畫面，其實任何一支MV或影片，1秒的shot都要好多工作人員配合才完成，加上今次一鏡過，更加需要大家配合，所以都NG咗好多次。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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