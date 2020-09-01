【新冠肺炎】浸大參與跨國研究發現疫情下新聞媒體經營困難　網上錯誤資訊增加

▲ 浸大參與跨國研究後發現，疫情下新聞媒體經營困難，部份香港媒體出現虧蝕。（資料圖片）

疫情期間百業蕭條，其中新聞媒體亦是受影響的一環。香港浸會大學與17個國家近期合作研究發現，媒體市場在疫情期間的廣告收入減少約30%至50%，全球有最少數百份報紙需停刊印刷版或改為網上版。而有國家的新聞報導內容70%圍繞疫情；另外，錯誤資訊和假新聞亦較過去多。

研究報告指出，瑞士有70%的新聞內容與新冠肺炎相關；17個國家或城市的媒體廣告收入均下跌30%至50%，當中香港多份報章也出現虧損。

加拿大廣播協會主席Daniel Bernhard亦表示，

除了少數例外，我們談論的是整個加拿大媒體業的消亡。

另外，研究發現今年上半年網上錯誤資訊和假新聞較以往多。在義大利，監管機構AGCOM更要專門成立工作隊伍審查網上造謠。

在經濟支援方面，許多國家的政府在財政上均有支援媒體組織和公司，甚至作出直接補貼，如德國設2億歐元的媒體資助基金；芬蘭政府恢復了曾放棄的補貼計劃。英國政府決定在媒體行業投放約3500萬英鎊。其他國家也大幅增加了年度資助。

報告亦有提及香港特區政府的「保就業計劃」，但亦指出有關資助忽視了大量自由職業記者。

以上研究是屬於歐洲媒體研究小組2020年上半年對全球各個國家開展的「2020年促進媒體民主監測研究項目」。小組成員分別來自奧地利、瑞士、澳洲、加拿大、丹麥、德國、智利等學者；香港方面由浸會大學新聞系助理教授盧惠嫻率領團隊進行。17個國家的學者，在今年1月至8月，分別訪談逾百間傳媒機構的管理層及記者；香港方面共訪問了十間傳媒機構，超過二十位來自電視台、報紙和新媒體的記者及管理層，研究團隊亦搜集各方資料進行分析。

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記者：陳梓蔚