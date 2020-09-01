24名Uber司機非法載客取酬　終院即時駁回上訴

▲ 代表24名Uber 司機的御用大律師Jonathan Caplan，今向終院提出上訴被駁回。（楊詠渝攝）

24名Uber司機早前被裁定駕駛汽車載客取酬罪成，Uber司機其後就《道路交通條例》中「載客取酬」的定義，上訴至終審法院，今（1日）於終審法院開審，終院即時裁定終極敗訴，稍後頒布書面裁決理由。

代表24名Uber司機的英國御用大律師Jonathan Caplan今陳詞指，《道路交通條例》52（3）條中的「駕駛汽車以作出租或載客取酬用途」定義，必須包含司機與乘客之間的直接協議，但Uber司機只是為了履行他們與Uber之間的協議而駕駛汽車，乘客亦是與Uber達成協議，司機並非直接從乘客取酬，亦非為了乘客的報酬而駕駛汽車，因此並不符合「載客取酬」的定義。

非常任法官岑耀信勳爵舉例問及，若有的士公司聘請司機載客，而司機從公司取得報酬又如何？Caplan回應指司機是的士公司僱員，若公司聘用司機經營的士業務，而未領有牌照的話，的士公司便屬違法。

Caplan又指若Uber司機駕駛汽車在街上兜客並取酬，才算是干犯《道路交通條例》下的載客取酬罪行，首席法官馬道立質疑，司機等候Uber程式的指式，再駕駛前往接客，這跟在街上兜客有何分別？Caplan回應指，Uber司機駕駛並非為了出租汽車而駕駛，司機與乘客之間並無直接協議，單憑司機有取酬並不代表符合「載客取酬」定義，否則條例涵蓋範圍過廣。

Caplan續指《道路交通條例》的立法原意，亦非為了規管Uber司機，而有關Uber司機是否有第三者保險的安全問題，亦非《道路交通條例》所涵蓋的事宜。Caplan認為現有法律未能規管Uber，若要規管Uber的話，則需另定法例。Caplan指Uber為香港人帶來非常有價值的服務，故希望終院判其上訴得直。

終院法官經考慮後，即時駁回有關上訴，並將於稍後頒布裁決理由。

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記者：楊詠渝