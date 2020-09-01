【防疫產品】掛頸除菌卡涉違商品說明條例　日本消費者廳：產品消毒效用無合理根據

▲ 有掛頸除菌卡涉違商品說明條例，日本消費者廳指產品消毒效用無合理根據。

自新冠肺炎疫情爆發以來，不少市民為求自保都會選購抗疫用品，一些掛頸除菌卡、掛章因而熱賣，不過部分產品成效存疑。日本消費者廳近日公布，一款掛頸除菌卡消毒成效並無合理根據，涉違反商品說明條例，勒令更改產品說明。

根據當地媒體報道，日本消費者廳於上周五（8月28日）公布，TOAMIT除菌卡「Virus Shut Out」涉違反商品說明條例。當局表示，生產除菌卡的公司「東亞產業」於官方網站、日本樂天市場網站聲稱產品「用二氧化氯去除病毒和細菌」、「可於半徑1米空間內消毒」、「適用於學校、辦公室、醫院、電車」等環境。

但據該公司提交的產品功效證明，產品實驗是在狹小的密封空間進行，環境與日常生活不同，當局認為沒有合理根據證明除菌卡的消毒效用，故要求更改說明，並禁止再犯。

東亞產業對此回應，強調除菌卡包裝背面已列明「產品在戶外、強風環境下不能充分發揮作用」，但表示官方網站、日本樂天市場僅出示包裝正面圖片，或令消費者誤會感到抱歉。東亞產業亦表示，已向當局解釋事件但不獲理解感到遺憾。

消委會測試市面除菌產品

本港消委會早前測試市面上14款除菌卡、掛章等防疫產品，發現當中9款樣本無有效消除病毒的證明。普遍樣本的效能試驗都是在實驗室試驗空間內進行，試驗時間一般用上2小時至超過24小時不等。普遍反映其所用的試驗環境和條件與消費者實際使用產品時的情況差異極大。

點擊查看9款未能證明短時間內消除病毒的除菌產品：

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責任編輯：羅嘉欣