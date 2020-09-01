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【酒店下午茶】喜來登聯乘法國嬌蘭推香檳下午茶　優惠價287元回贈446元蜂皇美肌禮品

休閒 13:58 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

「The Beauty and The Bee夏蜜蜂姿」香檳下午茶。(酒店提供)

香港喜來登酒店視佳廊聯乘法國傳奇護膚及香水品牌法國嬌蘭 (GUERLAIN) 推出的「夏蜜蜂姿」香檳下午茶，不單有75折優惠(原價$338位、折後價連加一$287.3位)，還可免費升級巴黎之花 (Perrier-Jouët Champagne) 香檳；更令女士們雀躍的還有一份法國嬌蘭殿級蜂皇 (Abeille Royale) 美肌修護禮品，價值$446帶回家享用。

美肌禮品包括蜂皇精華爽膚水、蜂皇水凝黑蜂活肌蜜、蜂皇抗污染潔顏油等。(酒店提供)

今次的下午茶由酒店餅房行政總廚Andy Yeung及蠔酒吧主廚Oscar Chow設計，10款手工製作的糕點靈感源自護膚品牌的蜂皇系列護膚產品，以其主要成份特級蜂皇漿及金黃與純白色調貫穿整個香檳下午茶。

鴨肝焦糖燉蛋，撻餅內是混有幼細子薑碎粒的絲滑法式鴨肝燉蛋，鹹香與清甜交織。(酒店提供)

而當中最有特色的莫如和香港的年輕養蜂人合作，採用了本地蜂蜜品牌「香港原蜜」的龍眼蜜入饌，其養蜂園設於大嶼山及元朗，所有蜂蜜均提取自蜜蜂蜂巢，包括蜂皇芝士餅、黃金柚子蜜蛋糕、榛子蜂巢等。其他鹹點如香草煙肉帶子卷、龍蝦三文治亦同樣滋味。

日期：即日至9月30日

供應時間：每日2am-6pm

地點：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊 Sky Lounge

電話：2369 1111 

備註：75折優惠至9月30日

記者：郭秀芳

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