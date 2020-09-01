【反黑路人甲】芷珊含冤被指洗黑錢遭拘留　湯怡：好彩世龍特登嚟陪我咋【有片】

▲ 湯怡在《反黑路人甲》飾演蘇芷珊被控洗黑錢遭拘留。

昨晚（8月31日）《反黑路人甲》，湯怡飾演蘇芷珊被控洗黑錢遭拘留，王浩信飾演張細倫聽到此事後立即入獄陪佳人，並大唱鄭伊健的金曲《甘心替代你》讓芷珊安心。

▲ （取自湯怡facebook）

因為《反黑路人甲》成新一代女神的湯怡，在個社交平台上載當日拍攝花絮，並寫：

芷珊大聲講句嘢都嚇親自己

而家扁哂咀🥺

除咗因為比人屈洗黑錢之外 仲拗咗柴🤦🏻‍♀️

好彩世龍特登嚟陪我咋 仲唱歌氹我瞓覺☺️

#反黑路人甲 #蘇芷珊 #芷珊老師 #蔣世龍

#彷彿天和地在挑選我跟你