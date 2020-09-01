【反黑路人甲】芷珊含冤被指洗黑錢遭拘留 湯怡：好彩世龍特登嚟陪我咋【有片】 娛樂 13:04 2020/09/01 分享： 熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬 ▲ 湯怡在《反黑路人甲》飾演蘇芷珊被控洗黑錢遭拘留。 昨晚（8月31日）《反黑路人甲》，湯怡飾演蘇芷珊被控洗黑錢遭拘留，王浩信飾演張細倫聽到此事後立即入獄陪佳人，並大唱鄭伊健的金曲《甘心替代你》讓芷珊安心。 ▲ （取自湯怡facebook） 因為《反黑路人甲》成新一代女神的湯怡，在個社交平台上載當日拍攝花絮，並寫： 芷珊大聲講句嘢都嚇親自己 而家扁哂咀🥺 除咗因為比人屈洗黑錢之外 仲拗咗柴🤦🏻♀️ 好彩世龍特登嚟陪我咋 仲唱歌氹我瞓覺☺️ #反黑路人甲 #蘇芷珊 #芷珊老師 #蔣世龍 #彷彿天和地在挑選我跟你 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅 「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道 19:10 2020/08/27 【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅 「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道 【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐 初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒 18:34 2020/08/21 【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐 初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒 【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定 高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】 17:22 2020/08/13 【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定 高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】 湯怡 音樂 電視劇 電影 TVB