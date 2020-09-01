  • 33°C
香港時間 : 2020901日 (週二) 13:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【反黑路人甲】芷珊含冤被指洗黑錢遭拘留　湯怡：好彩世龍特登嚟陪我咋【有片】

娛樂 13:04 2020/09/01

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

湯怡在《反黑路人甲》飾演蘇芷珊被控洗黑錢遭拘留。

昨晚（8月31日）《反黑路人甲》，湯怡飾演蘇芷珊被控洗黑錢遭拘留，王浩信飾演張細倫聽到此事後立即入獄陪佳人，並大唱鄭伊健的金曲《甘心替代你》讓芷珊安心。

（取自湯怡facebook）

因為《反黑路人甲》成新一代女神的湯怡，在個社交平台上載當日拍攝花絮，並寫：

芷珊大聲講句嘢都嚇親自己
而家扁哂咀🥺
除咗因為比人屈洗黑錢之外 仲拗咗柴🤦🏻‍♀️
好彩世龍特登嚟陪我咋 仲唱歌氹我瞓覺☺️
#反黑路人甲 #蘇芷珊 #芷珊老師 #蔣世龍
#彷彿天和地在挑選我跟你

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅　「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道
19:10 2020/08/27
【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅　「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道
【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐　初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒
18:34 2020/08/21
【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐　初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒
【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定　高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】
17:22 2020/08/13
【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定　高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】
湯怡 音樂 電視劇 電影 TVB

最高瀏覽

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
16:43 2020/08/31
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】