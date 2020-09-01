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【Zoom壞眼】學童日日上Zoom 藍光睇壞眼 營養師教保護眼睛多吃三文魚+蛋黃

兒童健康 15:46 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

營養師推介護眼食物

即將又到一眾莘莘學子開課的大日子，不過受疫情影響，面對面授課遙遙無期，學生需要長時間對住熒幕上課，對眼睛負荷甚大。營養師凌穎欣認為，學童可以透過日常飲食保護眼睛，並推介兩款簡易護眼小食。

因疫情關係，不少機構採取網上授課，令小朋友長時間望住電子產品。惟電子產品會發出藍光，當眼睛長時間暴露於藍光下，會產生促進身體氧化和衰老過程的主要分子自由基，令眼睛內的感光細胞受到破壞，損害視力。而幼童的眼睛仍在發育階段，會較容易受到電子產品發出的光傷害，增加患上近視的機會。

花青素改善眼睛疲勞

不少研究指出長時間對着屏幕會令到眼睛乾澀、痕癢、疲勞、頭痛等，形成俗稱的「數碼眼睛疲勞」（Digital Eye Strain）。凌穎欣認為，對着熒幕每45至60分鐘便應該讓眼睛休息5至10分鐘，視綫離開電腦屏幕，然後望一些遠距離和顏色柔和的景物或東西。

而護眼可從日常飲食中着手，最為人熟悉的護眼營養素必定要數胡蘿蔔素，而當中非維他命A的胡蘿蔔素（Non-provitamin A），例如葉黃素（Lutein）和玉米黃素（Zeaxanthin）就對保護眼睛非常重要。這兩種營養素有助減低自由基產生，提升視覺循環效能及敏銳度，常見於蛋黃、綠色蔬菜以及豆類食物。由於這兩種營養素屬於油溶性質，蛋黃裏的葉黃素及玉米黃素相對較易攝取。

另外，坊間不少人會選擇藍莓素作為護眼補充品。所謂「食藍莓可以補眼」，正正歸因於常見於蔬菜水果中的花青素（Anthocyanin）。花青素是一種強大的抗氧化物，能夠預防發炎、改善眼睛疲勞、促進視紫紅質合成。視紫紅質的合成不足，會影響人的暗視覺，引起夜盲症。

花青素是形成果實顏色的主要色素之一，例如藍莓、草莓、蔓越莓、番茄等都含有豐富的花青素。此外，大部分蔬菜生果都富含其他維他命及礦物質例如維他命C、維他命E、鋅和銅，都是保護眼睛的重要營養素。

適量進食海產滋潤眼睛

不過，單靠食生果蔬菜亦未能全面護眼，尤其蔬果無法提供重要護眼營養素Omega-3脂肪酸和蝦青素（Astaxanthin）。深海魚如三文魚、鯖魚等可提供Omega-3脂肪酸，能夠有效滋潤眼睛，減低眼睛乾澀問題，而蝦、蟹等甲殼類及扇貝、青口等貝殼類海產則能提供蝦青素。

凌穎欣指，蝦青素是另一種強效天然抗氧化物，其抗氧化能力超越維他命C、維他命E等多倍，可促進眼睛血管的血液流動，改善眼睛疲勞，所以她建議家長可培養小朋友適量進食海鮮的習慣。

除了護眼外，點擊圖片即睇學童進食早餐的注意事項：

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記者：陸明敏

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