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【聖荷西謀殺案】9月上畫再推新預告　鄭秀文+蔡卓妍陷情殺案騷演技

娛樂 13:16 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

鄭秀文和蔡卓妍陷入一宗情殺案。

鄭秀文、蔡卓妍主演的《聖荷西謀殺案》，之前因疫情一再改期，現落實在9月25日（星期五）上畫，潘源良導演以及阿Sa都發表對電影的感想。潘源良以「導演的話…聖荷西就在身邊」為題，發表得悉映期敲定的感受。

潘源良寫道：「在過去的半年到一年間，我們可能都驚覺，時間彷彿永遠跑得比想像中快，變化往往較預算中來得更無可捉摸；電影院因為客觀條件關了又開、開了又關……我們往往連反應都來不及、更不要說感覺和思考。」

阿Sa跟佟大偉現場對戲。

他指：「偏偏，這種難測的世情和私下的心境，正正是《聖荷西謀殺案》這部電影的主題，當下我只覺得，片中演員活化了的精彩角色，正好與此刻的氣氛更加互相呼應。聖荷西毫不遙遠、聖荷西就在身邊！感謝所有翻天覆地的改變，讓戲裡戲外、可以交互剪接起來，讓這電影有了更具意義的生命力！」

潘源良指導演員。

 在《聖荷西謀殺案》演出獲取行內人一致好評的阿Sa，亦有感而發：「相距拍這一齣戲到今日正式公映，都有差不多三年時間，當然好期待這齣電影終於可以上畫，特別在這幾個月大部份時間留在家中，所以我都好希望可以去戲院看一場戲，實在很久未試過，這麼渴望入戲院看戲了！」

配合《聖荷西謀殺案》正式公布映期，終極海報及預告曝光，以淡粉紅色為主調的終極海報，Sammi、阿Sa與佟大為置身於艷麗的帶刺玫瑰叢中，潛藏各人的愛恨交纏，猶如一紙華麗的糖衣包裝，內裡卻是令人致命的毒藥。

Sammi不少內心戲可發揮。

在終極海報及預告同時出現的一句「三個人都有殺死對方的理由」，更點明三大主角外馳內張的複雜關係；預告內Sammi與阿Sa的精采對手戲率先曝光，Sammi向戲中丈夫佟大為既怒且怨地咆哮：「我咁多年做所有嘅嘢都係為你好……點解你唔明呀？」內心戲層次分明。

阿Sa則突破一向嬌俏可人的形象，罕有地情緒激動：「你有病呀呢度（指向腦袋），冇人想同一個控制狂一齊！」盡情將演戲潛能催谷至巔峰！

撰文 : TOPick柴犬出動

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