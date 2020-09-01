【移民澳洲】80後女生移民澳洲布里斯本　從打散工到銀行貸款部培訓Banker

▲ 80後女生移民澳洲布里斯本，她已適應了昆士蘭省的大自然生活，並樂在其中。

80後女生蘇珮儀(Queenie) 2005年已在澳洲生活，目前在澳洲國民銀行擔任銷售支援顧問一職，究竟銀行業是否移民澳洲的吃香工種？以及布里斯本的樓市行情如何？

不少中產家長計劃提早送子女到外國升學。Queenie說當年因會考不太理想，家人覺得澳洲學費尚可負擔，加上距離較香港近，01年她就到布里斯本大學唸商科，

讀完後返港工作半年，當時跟男友一起，但他還未畢業，他的家人想他留澳繼而移民，結果我就飛回澳洲陪他一起試試。

入籍澳洲 由打散工到踏足銀行業

未成為澳洲永久居民（Permanent Resident）前，Queenie只持有臨時簽證，

很多文職工作不會請你，那時在布里斯本做過迴轉壽司、酒樓推點心車等散工，後來在一間唐人區的旅行社工作，從賣機票到訂團餐一腳踢，記得當年的周薪是350澳元，比市價低一截。

Queenie在澳洲的生活，400萬港元買到5間房約2,500呎連公園單位

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

到拿到澳洲永久居民後，Queenie就不斷寄 CV去各大銀行，「面試是有的，但多數石沉大海，後來輾轉由朋友介紹，在唐人區的銀行分行做櫃面，但算是踏足銀行業，男朋友則做I.T. Freelance，後來索性唸碩士。」

雖然初期在澳洲面對迷茫期，但Queenie也表示「送Pizza都有20澳元一個鐘，就算租間劏房也約200澳元一個星期，都唔使死的，可支付到日常生活。」

Queenie在地區銀行工作十幾年，在慢慢累積經驗後，輾轉下後來才入職澳洲國民銀行（National Australia Bank，簡稱NAB，為澳洲4大銀行之一)，「入去都經過6輪審核，先上網答問題、視像會面、小組討論、再一對一面試才應徵到。」NAB有3萬幾個員工，我做的是商業貸款營運部 (Business and Private Bank, Operations) 的銷售支援顧問，安排、統籌及設計banker 需要的培訓。

澳洲銀行業 每年裁員謀IT轉型

至於銀行業是否港人移民的吃香工種，Queenie指，「澳洲銀行都不斷裁員，年年都一兩千人地裁，加上不少工種AI可代勞，門市職員都轉做IT或雲端工作，反而IT人更吃香。」稅率方面，以Queenie為例每年要繳付37%薪俸稅。

在澳洲工作，Queenie說職場上優點沒香港那麼多辨公室政治，

澳洲好在較work-life balance，更沒有OT文化，5點可準時放工，工作也具彈性。

至於布里斯本的樓市，Queenie說也比悉尼及墨爾本平一截，她於2016年我和老公在這裏買了層樓，離市中心約20公里，5間房約2,500呎連公園車位，約港幣400萬。

生活指數較低，也是Queenie選擇定居布里斯本的原因之一，「妹妹住在墨爾本，我覺得城市步伐跟香港相似，個人愛大自然氣息，昆士蘭省出名大堡礁、黃金海岸，夏天雖然也是30幾度，但空氣乾爽怡人，作行山、踩單車等戶外活動，最是一流。」

撰文︰馮柏偉