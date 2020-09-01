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【開學日】沒有學生在校的開學禮　校長感孤獨：網課無法取代面授

社會 13:26 2020/09/01

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浸信會天虹小學校長馮耀章表示，未能親身接觸學生感不習慣。（陳永康攝）

疫情下不一樣的開學禮，開學日校舍沒有學生的歡笑聲，只得教師對住發光螢幕講話。有小學教師認為，開學日未能親眼見到學生感覺特別，授課時會預備小遊戲助同學專注。

浸信會天虹小學今（1日)舉行開學禮，與往年擠滿學生不同，今年只有校長及老師在禮堂，對著攝錄機及電腦發表講話，學生則穿上體育服在家。開學禮首先由老師「打頭陣」，組成樂隊演唱校歌及聖詩，但未知在家欣賞的學生有否一同合唱。校長馮耀章隨後向師生發表講話，勉勵師生疫境下要保持樂觀。

學生在家參與網上開學禮。（陳永康攝）

馮耀章接受訪問時指，以往開學會在校門迎接學生，今次未能親身接觸學生感不習慣，「睇唔到同學反應，分享感覺有點古怪、孤獨」，強調與學生建立關係需面對面接觸及互動，網上見面是無法取代，但在疫情下是「不理想，可接受」，情況已較2003年沙士好。

馮耀章預計，疫情未止令新學年變得繁複，師生要有心理準備隨時復課又停課，其中小一新生最受影響，「只能當他們是K2.5」，因此特別為家長安排支援社工交流等支援，校方已預留約60多部平板電腦、wifi蛋、數據卡借給有需要學生。

對於教育局宣布本月23日起分階段復課，馮耀章指將與教員開會，討論升中呈分試及復課安排。

課室空空如也。（陳永康攝）

小六班主任何嘉淇形容，心情緊張刺激，但網上教學與面授大不同，「始終網上教學欠缺臨場真實感」，加上在家誘惑多，學生易失專注，因此教學的節奏亦以有所調整，例如適當加入小休時段、設計搶答比賽等小遊戲，吸引學生專注。

對於今年呈分試，她坦言不論師生都十分被動，呈分試考試時間及範圍一改再改，心情亦受影響，她會作多手準備，將每單元重點簡而精地表達，若個別學生不投入或需要情緒支援，她會作打電話作出跟進。

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記者：蘇文軒

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