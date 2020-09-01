【豐胸秘訣】減肥不瘦胸　Coffee林芊妤教豐胸及踢走副乳秘訣【附美胸動作】

▲ Coffee教豐胸及踢走副乳秘訣。

不少女士都想瘦身不瘦胸，現職瑜伽教師的林芊妤（Coffee）雖育有一名兒子，但仍

擁有一副好身材，令人羨慕。她曾分享透過按摩胸部、胸部保健運動等方法刺激淋巴，踢走副乳，讓胸型看起來更美，更加堅挺。

Coffee曾分享到，按摩胸部很重要，她每日沖涼後，都會用精華油或乳霜按摩胸部及淋巴結，一方面使皮膚更加緊緻，亦可以塑造更美麗的胸型，若過程中感到疼痛，可能是淋巴堵塞了，最好通一通淋巴。

不少女生都愛戴厚墊胸圍，但Coffee表示，這樣做反而擠壓胸部，阻塞淋巴：

如在可行情況下，或是在家中，可以選擇以運動內衣代替。

按摩胸部動作，請看：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

改善副乳動作

Coffee特別介紹幾組動作，稱有效改善副乳的問題，令胸部肌肉更為集中：

1. 放鬆身體後，慢慢合上雙手至緊閉狀態，要用力合上雙手。郁動時，胸部肌肉會隨之拉緊，並向上提升。

2. 由左至右，右至左擺動雙手。維持這組動作，重覆吸氣呼氣5次後，便完成了。

如果感覺胸部淋巴閉塞，她建議：

1. 把雙手扣緊放在背後，然後打開肩膀，慢慢吸氣，同時提高雙手。

2. 呼氣後，垂下雙手。每組動作，每日重覆5次後，就可換下一組動作。

另可做一些運動防止胸部肌肉下垂：

1. 舉起右手，然後曲起左手，並疊在右手上面。維持這個姿勢，一邊吸氣，一邊提高雙手。

2. 一邊呼氣，一邊放下雙手。重覆5次後，交換左右手按以上步驟再做5次就完成了。

以下為改善副乳動作，請看：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Coffee笑言自己吃很多，以早餐為例，會以紅蘿蔔、青瓜、蘋果榨成蔬果汁，並吃具抗氧化功效的火龍果。除了蔬果外，她早餐也會吃一碗紅豆綠豆薏米粥，吸收豐富的植物蛋白質。

以下為有助建立健美身型的Cardio運動，請看：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

至於選擇胸圍方面，Coffee指，棉質胸圍不易致敏，但經洗衣機反覆清洗後，容易變鬆，不夠稱身。運動型胸圍方便活動，但會令胸部不夠堅挺，容易下垂，使用矯型胸圍效果更佳。另外，她又指:

Push-up bra令胸部堅挺是假象。長期擠壓會令胸型不美麗，肌肉亂走。若沒空間給胸部「抖氣」，會影響其發育。佩戴能發揮正常作用的胸圍就可以。

她不諱言，睡覺時不會佩戴胸圍，因要給予「抖氣」空間。Coffee強調：

要為自己保養胸部，而非為其他人，不然會變得很不健康。

責任編輯：羅嘉欣