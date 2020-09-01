法醫指陳彥霖或死於溺斃　死者生殖器官無傷痕不代表沒有被性侵

▲ 法醫李毓樺作供指陳彥霖或死於溺斃。（王仁昌攝）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍海面，死因研訊今（1日）續。法醫供稱死者可能是溺斃，但死因不能完全確定，法醫指若死者溺斃，肺部會發脹，但死者屍體肺部已腐爛。另外，法醫指死者生殖器官沒有傷痕，但並非所有性侵個案均會造成傷痕。兩名政府化驗師分別指出，陰道樣本亦沒有發現任何精液，死者指甲上沒有發現衣物纖維。

法醫李毓樺供稱，警方於去年9月22日將死者屍體送到域多利公眾殮房，他於翌日觀察及記錄屍體外表特徵，並於同月24日取得法庭解剖令後，進行屍體解剖。

李在庭上讀出他與上司早前撰寫的報告，指死者屍體出現初至中度腐爛，全身有脫皮跡象，屍體面部及腹部有輕微發脹，雙眼有凸出的情況，而死者頭皮有白化情況，似長時間浸在水中，屍身上亦沒有發現任何蟲卵，屍體外表沒有致命性傷痕。

李續指，屍體頭骨沒有骨裂或腦出血，頸部沒有特別發現，而屍體腦部、肺部、心臟、肝臟、胰臟、脾臟及腎臟均有腐爛情況，胸腔出現液體，而屍體生殖器沒有受傷，脊骨及盆體亦沒有受傷跡象。李指溺斃可能是死因，但死因未能完全確定。

李續供稱，由於屍體已出現腐爛，所以未能提取屍體血液作化驗，而他們亦無法解釋屍體赤裸的原因、死者落水的原因及時間。李又指雖然屍體生殖器沒有受傷情況，但並非所有性侵個案均會造成傷痕。

死因研訊主任指，報告中提及眼底沒有血點，問及當中背後意義。李指，若死者生前頸部曾受壓而血液未能流到頭部，眼底或會出現血點，但這具屍體沒有，而且頸部血管及肌肉亦沒有特別，即排除了死者生前頸部曾受壓的可能性。

死因裁判官指，溺斃的說法是透過排除法得出，李同意，並指一般而言，若死者溺斃，肺部會發脹，但本個案屍體肺部已腐爛。死因裁判官續指出，因為屍體腐爛而未能確認死因，李同意。

醫管局代表指，解剖報告顯示死者兩邊胸腔液體份量明顯不一致，若胸腔液意味死者溺斃的可能性，為何兩邊胸腔液不一致。李指，唯一可能是屍體兩邊肺部的腐爛速度不同。

醫管局代表又引用專家證人馬宣立報告指，報告內容提及若死者下水後仍有呼吸，應該會吸入海水，而海水中的藻類會殘留在死者體內，但李的報告沒有提及。李回應指，他開始從事法醫工作前，當局早年曾在香港水域提取樣本檢測，但沒有發現藻類，所以他們從未嘗試檢測屍體內有否含藻類。

▲ 化驗師衛永剛供稱曾對比死者及何姵誼基因，證實兩人為母女關係。（陳永康攝）

政府化驗師衛永剛則供稱，去年9月26日收到警方提供的死者肝臟、陰道及左右手指甲樣本，其中陰道及指甲樣本中均有血跡，而陰道樣本中沒有發現精液，而各個樣本的基因互相吻合。衛另收到死者母親何姵誼的口腔樣本，並比對何與死者的基因，比對結果顯示兩人為母女關係。

政府高級化驗師李詠文博士供稱，去年9月26日收到警方提供的死者指甲樣本，但在樣本上沒有發現任何衣物纖維。死因研訊主任問及，死者指甲上的衣物纖維會否被海水沖走。李詠文指有這個可能性，但沒有相關統計數據。研訊今午續。

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記者：王仁昌