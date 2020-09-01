【賤男老公】結婚4年嫌老婆生仔身材走樣　丈夫合理化想出軌︰不能全怪我

▲ 台灣一名丈夫大呻老婆身材走樣，表示跟女同事有曖昧如出軌，妻子是有責任。

維繫婚姻不容易，夫妻間要互相尊重、包容與體諒，台灣一名丈夫在網上群組以匿名投稿，大呻老婆身材走樣，跟拍拖時期不一樣，大嘆被詐騙，並表示跟女同事有曖昧，指出如果出軌，太太都有責任，合理化自己的劣行，引起大批網民斥責。

該名台灣男網民昨天（31日）在facebook 專頁「靠北老婆」投稿，撰文講述結婚4年，跟老婆育有小孩，形容妻子產後生材大走樣發福，非常嫌棄她。丈夫所用的形容字句過火，表示妻子如長期懷孕大肚腩，揶揄她前凸後翹的是肥肚肥臀，又表示脂肪多到面部浮腫如死人。

老婆身材變的前凸後翹（屁股和肚子），不敢問她幾公斤，她身高160（cm），體重應該接近70（公斤），我目測的因為她現在的肚子看起來像懷孕中後期……雙下巴的肥肉把臉往下拉的感覺，現在人看起來有點像上吊自殺的人，眼睛很垂，我現在看到她會害怕。

半年沒有發生性行為

丈夫嫌棄到表示害怕看見妻子，直言2人超過半年沒有發生性行為。他指出家庭生活是正常進行中，但有感這樣下去不是辦法。

隨後，他道出在公司跟一位女同事有曖昧，該同事明知他有妻兒，他表示自己在猶豫不決，有點期待，但表示有小孩，不想做一個壞榜樣。他替自己找藉口，表示妻子婚後改變有份促成他出軌找小三︰

但如果真的發生了，我也只能隱瞞，畢竟那不能全都怪我，如果你結婚前就胖那我根本不會跟你在一起，有點被詐騙的感覺。

網民斥責將出軌合理化

有關帖文引起大批網民議論，直斥投稿的男網民是賤男，指控是他有了新歡才開始嫌棄老婆，將責任推給太太，將出軌合理化，亦沒有感謝太太生育孩子的付出。留言包括︰「別忘了一個女人生了孩子付出多大」和「還不是幫你生了小孩身材走樣」。

另外，有網民建議該名丈夫先自我檢討，難道他是型男條件好好，直指一個人對另一個人沒有感情了，即使有魔鬼身材和天使面容，都還是會被嫌到一無是處。如果是愛妻，丈夫可以花錢讓老婆瘦身、保養和買漂亮的衣服，鼓勵她做運動。

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責任編輯︰王明芳