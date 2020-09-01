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【開心速遞】《愛回家》Terry七月十四講鬼故　熊尚善根叔片場遇靈異事

娛樂 13:50 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》在今晚起一連兩集，都以靈異事件為主題，配合農曆七月十四氣氛，今晚（9月1日）熊家就在片場發生不可思議事件。

第985集「七月十四之片場夜話」 (1/9）

農曆七月十四晚上，潮偉、尚善、樹根、池富與城安、凌凌、力王拍攝《金剛門傳》三師弟設靈的戲份。

片場突然停電，副導演到來稱已通知技工，要半小時後才可來維修。力王提起是夜鬼門關大開，潮偉揚言並不信鬼，凌凌遂述說爺爺聽聞的見鬼經歷。

池富拾起潮偉準備給演員的利是，樹根勸池富不要隨便拾地上的利是，又道出一個駭人的聽聞……潮偉等人及後與前來探班的曹總聊天，大家不知不覺間睡着。

各人一覺醒來，發現竟置身片場之外…

第986集「鬼同你講數」 （2/9）

雷公收買金吊桶，得知敢威現居的風水地有助他恢復元氣，遂想設法破壞。

力蓮察覺雷公的陰謀，為雷公仍要死咬敢威不放感到奇怪，思疑二人過去曾有極大恩怨。

家聰偶然聽到友人呼喚雷公的英文名，記起雷公曾是其姐的男友。原來雷公當年曾遭敢威橫刀奪愛，力蓮遂設局想讓雷公放下對敢威的仇恨，可惜不果。

力蓮覺得雷公一直對她的母親未能忘情，決意使計要他放過敢威，詎料實行計劃時碰上甚多意外……
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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