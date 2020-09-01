疑高院庭內錄音拍照兼傳送　印尼漢涉妨礙司法公正被捕

▲ 涉於高院庭內錄音兼拍照印尼漢（紅白衣男），由警員帶返警署協助調查。（林育慧攝）

高等法院今早處理一宗案件時，55歲印尼酷刑聲請男子疑於旁聽席以手機錄音及拍照，並於庭上誤播錄音而遭揭發，該男子並被發現曾將錄音及照片透過whatsapp傳送予1名男子，事後刪除了兩人所有對話。印尼漢表示受人所託到庭旁聽，因聽不清楚才錄音。法官指印尼漢除涉藐視法庭外，更涉妨礙司法公正，基於事態嚴重，交由警方處理。該印尼漢涉妨礙司法公正被捕，交由中區警署跟進。

事發今早約10時許，高等法院11樓26庭正處理一宗案件，1名坐在公眾席近犯人欄的男子手機傳出聲音，疑似是法官的聲音，遂被揭發疑於庭上錄音。法官詢問下，該男子承認於庭上錄音，並指自己已跟進案件一段時間，但並不知道不能錄音。法官要求該男子不能離開法庭，並著書記處理。

休庭期間，法庭書記要求旁聽男刪除有關內容，並於庭內等候再開庭，期間該旁聽男不斷按手機。

及至約11時再開庭，法官要求旁聽男交出身分證明文件，該男子為來自印尼的酷刑聲請人士。法官指從書記得知，該印尼漢曾透過whatsapp傳送相關錄音及照片予1名男子，法官指其行為涉妨礙司法公正。

該印尼漢則指受託到庭旁聽，惟因聽不清楚，遂自行錄音。法官指他並刪除與接收訊息的男子對話，印尼漢則解釋只屬兩人間日常對話。法官則指事態嚴重，指其不但涉藐視法庭，更可能有妨礙司法公正之嫌，遂交由警方處理。涉案印尼漢則表示抱歉，以及再度解釋。

中區警署派出警員到庭處理，期間到涉案法庭視察，並於庭外證人房向涉案印尼漢進行搜身。涉案印尼漢以涉妨礙司法公正罪被捕，並由警員帶返警署調查。

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記者：林育慧