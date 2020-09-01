【無情丈夫】狂做家務小休遭丈夫罵偷懶　不孕妻啞忍無理指責︰覺得對不起他

▲ 有不孕人妻覺得對不起丈夫，一直啞忍對方無理的指責。

家庭有賴夫妻同心建立，不少家務由太太負責，不過丈夫亦應主動分擔。台灣有人妻在社交媒體訴苦，指自己狂做家務後小休，卻遭丈夫罵偷懶，她透露自己因不孕的關係，覺得對不起丈夫，因此一直啞忍對方無理的指責。

該名人妻早前於facebook群組「爆怨公社」發帖，表示家裡換了幾件家具，她放工回家後就開始整理及分類，把一大堆垃圾及需丟棄的東西，整理好便等垃圾車來，拿著大包小包的趕快去丟，再回家繼續整理。

丈夫玩手機看電視不幫忙

其後她的丈夫回家，於是她先放下手頭上的東西，忙著去煮晚飯，而丈夫卻輕輕鬆鬆︰

在房間開冷氣、玩手機、喝著酒，煮好請他出來吃飯。吃完他拍拍屁股，回房間繼續玩手機、看電視、吹冷氣。

人妻先把碗筷收去廚房，繼續整理那堆東西，之後開始打掃客廳及房間。忙完一輪後，她坐在沙發上休息一會，結果不到10分鐘，丈夫走出房間跟他說︰

碗洗了沒？不知道你在忙甚麼，連碗都沒洗。

默默洗碗洗澡時低聲哭泣

她深呼吸一下入廚房默默洗碗，在洗澡時開著花灑低聲哭泣。她表示︰

老公我自己要嫁的，就算當初他能給我的就是一身債務……我們結婚15年了，因為我不孕，或許是補償心理，覺得對不起他。

別人說她寵壞了丈夫，她亦一力承擔。當丈夫責備她時，她不是沒想過反駁，只是反駁丈夫，他會說出更無情的話。

網民留言不值丈夫的所為，表示「不孕不是罪」、「不孕不代表老公可以糟蹋你，也不代表你可以作賤自己」、「你是他的老婆，不是他的傭人」。有人認為真正懂得珍惜的人，絕不會把太太的付出視為理所當然，更有網民提議她與無情的丈夫離婚，並希望她能更愛惜自己。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳