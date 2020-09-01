【全民檢測】上班一族趁午膳到大會堂接受檢測　有退休人士專程由南丫島乘船到中環

▲ 不少上班一族趁午膳到中環大會堂接受檢測。（陳靜儀攝）

全民自願參與的普及社區檢測計劃今日（1日）展開。當局在全港設立141間社區檢測中心採集巿民的鼻腔及咽喉混合拭子樣本，其中位於中環大會堂的檢測中心，首兩日參與名額已經「爆滿」，現場所見，參與者不用排隊即可入內，花約5分鐘即完成檢測，當中不乏上班一族在午膳時間抽空參與，亦有退休人士為專程由南丫島乘船到中環接受檢測。

在中環從事銀行業的洪先生今午12時許獨自到大會堂接受檢測，他表示，自己過去半年未曾接受檢測，今次為了響應全民檢測以找到隱性傳播鏈，於是周日（8月30日）上網預約。他指，檢測中心內地方寬敞，參與者的間距充足，醫護人員指示清晰，又透露自己第一次被人採集其鼻腔樣本，

基本上撩5秒，真係有啲痕，但都可以接受。

▲ 洪先生寄望其他人參與全民檢測，除了為己為家人，亦有助盡快恢復日常生活。（陳靜儀攝）

他又指，不擔心檢測準確度問題，因傳統檢測都不是百分百準確，即使出現「假陽性」結果都會有兩次覆檢，故相信今次檢測的可靠性。他提到，目前不少患者無病徵，若所有人無病就不接受檢測，則無法截斷社區的傳播鏈，又寄望其他人參與，除了為己為家人，亦有助盡快恢復日常生活。

朱氏一家三口亦在午膳時間到大會堂接受檢測，從事金融業的朱太指，參加計劃是希望令疫情消失，協助社會盡快回復正常。她指過程十分順暢，只需簡單利用電話短訊確認身分，就可以到採樣中心登記和採樣，過程只需約5至7分鐘，又說「撩鼻」有少許不適但沒有感到痛楚，又指不擔心私隱洩漏問題，相信政府負責統籌和有責任遵守法律。

▲ 朱氏一家三口到中環大會堂接受。（陳靜儀攝）

居於南丫島的退休人士余小姐專程乘船到中環接受檢測，她指事前不知道當局亦會安排9月10日在南丫島幫市民檢測，故在首天登記日報名在中環檢測，又指參加計劃是希望令自己安心些，「點解唔檢測，都無乜蝕底」。

▲ 已退休的余小姐專程由南丫島乘船到中環接受檢測。（陳靜儀攝）

她笑言，採集鼻腔樣本時總會有不適，「有嘢拮入鼻當然會唔舒服，無嘅都係講大話」，但屬可以接受程度，又指過程只需1分鐘多、很順暢，又認為參與者之間的距離足夠，不擔心交叉感染問題，

去旺角一堆人仲近過宜家（接受檢測）。

從事銀行業、50多歲的李先生獨自趁午膳時間接受檢測，他坦言「沒有原因不來」，因為保障自己的安全，又大讚過程十分暢順，只需3分鐘就完成，又指場地感染控制措施很好，全部工作人員都穿著保護衣，地方又闊落，完全沒有擔心。

▲ 李先生指，網上預約出現少許阻礙，輸入英文名字時出現亂碼情況。（陳靜儀攝）

不過，他坦言，網上預約有少許阻礙，輸入英文名字出現亂碼情況，又指不少人未必了解機械人認證，或對一些欠缺電腦知識的長者造成不便，認為當局可選擇其他保安方法。

於中環工作的李氏夫婦在預約首日已網上登記參與計劃，李太透露一直希望到私營醫療機構檢測，由於工作忙碌，加上檢測要大排長龍，未能檢測，直至政府推出後立即登記，相約丈夫今日一起在午膳時間接受檢測。

▲ 於中環工作的李氏夫婦指，檢測後仍會多留家中，保持社交距離。（陳靜儀攝）

李生生則指，檢測中心人員非常專業，不用排隊等候就可檢測，幾分鐘後就完成可與太太吃飯。他認為，接受檢測是市民的義務，做完又可令自己、家人和朋友安心，又指即使檢測呈陰性，自己與太太仍會多留家中，保持社交距離。

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記者：陳子謙