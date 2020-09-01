【開學日】星二代網上開學全面睇　林盛斌4子女豪宅上課張嘉兒愛女Zoom到睡著【多圖】

▲ 今日全港網上開學，一班星爸星媽都忙於陪孩子開Zoom上課。

今年開學日變成網上開學，全港家長都要「IT佬」上身，既要敦促孩子早睡早起，又要拆解電腦問題，一班星級爸媽都一樣，幸好大部分星二代開學都好自律，尤其家有4子女的林盛斌（Bob），當中3子女分別升中一、升小一及升K1要面對新學習環境。黃祥興（Stefan）的大女也同樣升小，兩位星爸都表示子女今早開學見到新同學好興奮。

▲ 4子女能各自坐定定上網課。（林盛斌facebook圖片）

Bob三子女齊齊面對新環境

40歲阿Bob林盛斌家住三層獨立屋，沒有家長最頭痛的空間問題，而Bob的4子女都入讀貼地本地學校，是普通學生，今日開學一同上Zoom課。

▲ 三女機機今年升讀家姐的小學。（黃乙頤IG圖片）

其中大女霏霏今年升中一、三女機機升小一、細仔道辛升K1，齊齊轉新的學習環境，早在幾日前新學校已提早開學Zoom，新同學互相介紹自己，故今日已漸漸適應，Bob嫂Pearl只需弄一弄電腦，在附近陪伴子女開學便可。至於今早因全港學校齊齊Zoom導致網路擠塞，4子女就未有出問題。

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Bob笑言，4子女一直都好期待開學，尤其面對新環境，好想返學校結識新同學，但面對疫情都無沒辦法，希望9月中能回校上課，「依家頂住先」。4子女昨晚已自動自覺8時許入睡，今早7時許便起床，乖乖穿上校服開Zoom，經過多月的訓練，已習慣坐定定上網課。

不過，長期開Zoom恐會影響視力，Bob的女兒本來遺傳了媽媽的深近視問題，最近霏霏和二女熹熹的近視也加深了少許。幸好學校的Zoom課暫時只有半日，中間亦有休息時間，相信問題不大。

▲ 黃祥興和太太Peggy現育有3子女。（黃祥興IG圖片）

黃祥興大女升小一好緊張

女兒同樣於新學校升小，爸爸黃祥興（Stefan）很高興女兒晞桐入到九龍塘心儀女校，自己和女兒在開學前都好緊張，幸好今早女兒見新老師和新同學變得好開心，45分鐘的Zoom過程很輕鬆，主要以自我介紹為主。

呢幾個月都有上Zoom補習課，已經習慣，好自律完成課堂後才離開座位。

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現育有3子女的Stefan，一直嚴控子女用「電子奶嘴」，絕少讓他們看電視、玩iPad，只是早陣子疫情嚴重不能外出才稍為放寬，現在上Zoom課已花去很多精神，故現在絕不會讓他們再玩其他電子產品，要讓眼睛休息。

楊卓娜女兒遇網絡擠塞

楊卓娜的女兒Jasmine今年升小六，大個女可以自己在房間上Zoom，今早9時有開學禮，Zoom了2個半小時，但期間校長發表演講時遇上網絡擠塞，聽不清校長的說話。而未來數天主要是每科老師分別講今年的科目要求，要準備的事項，直到9月7日才正式上網課。

▲ 楊卓娜與兩名繼女（右一及右二）感情非常好。（受訪者提供相片）

卓娜和Jasmine都不太喜歡開Zoom上課，希望疫情盡快穩定復課，因女兒都好掛念同學們。

所以今日佢無特別興奮，因為無得返學校，但尋晚早咗瞓，自動自覺！早2日佢仲同家姐打機打到一點！

卓娜常教女兒「工作時工作、遊戲時遊戲、返學時返學。」故此一家人都有共識，各自管理好時間，得知翌日要早起，都懂得自行安排作息時間，「佢好怕自己唔夠瞓，因為佢好鍾意瞓覺！」

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張嘉兒K2女兒Zoom到睡著

港姐冠軍張嘉兒的4歲女兒，則出現了不適應Zoom課的情況。就讀K2的她早前已開學，每日上半小時網課，起初好難專心，亂按iPad，更試過上課期間睡著。嘉兒需每日抽一小時玩扮老師陪上堂遊戲，現時女兒的上課狀態已漸入佳境。

▲ 擅長木工的細So在開學前趕製書桌。（MaxiMum & Jack So Mama's fb圖片）

細So自製大書桌讓兒子面壁上課

至於另外兩位星爸星媽細So和梁芷珮，孩子同樣就讀國際學校。細So為了讓非常活潑的兒子能專心上課，特別趕製一張大書桌給兒子面壁上課，並處理好電腦硬件問題，因之前在客廳中間太多誘惑，常常被電視畫面吸引住。

細So太太WingSouth則大呻今日好忙，兩子的小息時間不同，要安排他們「放break」，又要陪小兒子上課及處理電腦軟件問題，還要煮午餐，「今朝都無時間煮早餐！」

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梁芷珮大仔全日Zoom想打喊露

「人妻女神」梁芷珮的3子女同就讀國際學校，日前已開學，但別以為國際學校好輕鬆，Zoom課時都由早上9時至下午3時，16歲大仔更由8時開始Zoom，大呻比回校上課更累，因為要呆坐對著電腦全日，眼睛很疲累。「佢話下午2點幾，好多同學已經好眼瞓，想打喊露。」

▲ 梁芷珮3名孩子入讀平民國際學校。（梁芷珮facebook圖片）

另外讀小學的子女就每堂上半小時，中間有小息較好，「佢哋好想快啲返學，幸好在Zoom堂都學到嘢！」

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記者︰林綺玲