【逆境求生】疫情下開兩店$35賣海南雞飯　佛心老闆︰最緊要伙計有工開【有片】

▲ 牛車水海南雞飯店老闆伍大為，在疫情下一年開兩分店，他說還會擴充海南雞飯店的版圖，「若入到街市，會再平少少。」

一場新冠肺炎令餐飲業生意急跌，惟這間牛車水海南雞飯，卻在疫情下於炮台山及旺角連開兩分店，後者更預計3個月內有錢賺，「人人話香港唔掂，但總有人要做爛頭卒，頂住個市，最緊要伙計有工開。」老闆伍大為（David）說，逆流而上一碗海南雞飯依然賣$35，「贏輸不知道，但做就有得搏」，不如去片聽聽David點講︰

中環的機利文新街，每天在牛車水海南雞飯店前都排著人龍，無他因為$34一碟海南雞飯，對比中環一個lunch閒閒地60多元，就顯得相當佛心。老闆David說，店是在去年5月爆發社運前開的，

之後經常落閘走佬，都總的都keep到條數。上月碰到第三波疫情，中環人不少都Home office，人流少了6成。

他說就是上幾月疫情稍歇時，店還是人山人海 ，「我們由落order到給餐客人，只需25秒時間，一個中午可做5至7轉生意。」

▲ 記者8點左右到牛車水海南雞飯分店，已漸見等外賣的人流。( 攝影︰黃建輝 )

年近60的David 80年代在加拿大讀電腦，後從事酒店業，1993年早就搵夠而在溫哥華退休，18年後待女兒大學畢業後才回流香港。

因為爸爸做裝修生意的，間接接觸餐飲行業，後來在荃灣開了間三陂小廚，主打大牌檔式小炒，生意很好又開了分店。做小廚用心做，可交到很多朋友，由上市公司主席到藝員，返工差不多滿場飛飲酒，很開心，但連續5年都是如此，個人就會很累。

▲ David（前排黑衫者）在荃灣開的三陂小廚在區內頗有口碑，與員工也打成一遍。（相片︰被訪者提供）

▲ 中環的總號提供堂食服務，這$34元海南雞飯分量十足。

旺角分店 投資額45萬3個月可回本

雖然小廚有錢賺，但David因太辛苦目前已悉數退股，讓給伙計繼續經營。後來認識太安樓滋味屋的陳梓全師傅，認為David做事上心就合股經營這牛車水海南雞飯。「第一間中環店，現月租6萬，只在午市2小時內盡衝，因為中環周末或假期就好靜，都有得賺但就少一點。」

▲ 入夜後旺角的海南雞飯分店，斬雞的廚師都忙得不可開交。( 攝影︰黃建輝 )

David自言開海南雞飯分店，都相當倒楣，「第二間在炮台山，今年2月中簽完約就爆新冠肺炎，問業主可否延期或減租，他又無動於衷，那惟有頂硬上。」David說頭幾天確無甚生意，後來伙計落力在門口叫人試下，在「氣氛帶動」下才漸見好轉，加上$34的海南雞飯CP值高，經營下來總算有錢賺。

第三間的旺角花園街分號，也是在第三波疫情爆發前的6月中才開，租金58,000元，投資額約45萬，不設堂食純做外賣，David說生意比預期中好，

旺角比中環那邊平均，8點過後有人排隊，可能價廉物美，開始積落客人，靠口碑已能打開出路。

他預期旺角分店約到9月中已能回本。比較兩邊客人，David說旺角那邊客人反而更豪，「他們會選$45的雞?飯，反而中環加一兩元已經好大件事。」

海南雞飯 薄利多銷更實際

David售賣的海南雞飯為「新加坡系」，與泰式不盡相同，油飯選用泰國茉莉香米，雞則以薑、香茅、斑蘭葉等香料熬的雞湯浸製，並以冰水控制，用減溫的方法保持雞肉鮮嫩。

▲ 旺角的牛車水海南雞飯以賣外賣為主，一盒$35。( 攝影︰黃建輝 )

他說每次開分店前，都會試勻該區內所有的海南雞飯店，有把握以性價比K.O對手，心頭才一寬。他說能盡量降低售價，減到2元同時又要保持到食物質素，就是競爭能力和最大的營銷武器。

▲ 中環店分兩層，上層也簡潔時尚。(攝影︰馮柏偉)

經營過荃灣三陂小廚和海南雞飯，David說前者兩店雖然營業額達百多萬元，但撇除租金、員工薪金、食材支出後，賺到5至10%已很不錯，不似後者可薄利多銷。但說到底，做海南雞飯其實賺得最多的是滿足感，

好多人覺得香港無得救，但始終有人要出來撐，如果個個無眼睇，結業了，員工們如何生活？我寧可做爛頭卒，不用蝕已經可以，大家有啖飯食，贏輸不知道但做就有得搏。

David常秉持將心彼己的原則，他說老闆落力的話，夥記是會受感染的，「老闆有熱誠 有禮貌，夥記自然跟隨，前後講多謝。疫情期間我無炒過一個員工，他們甚至自動請纓調去其他分店幫手，所以大家感情很好。」

撰文︰馮柏偉