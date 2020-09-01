【新聞之花】梁凱寧入中大讀醫科碩士　前主播離開大台曾赴斯里蘭卡義教

▲ 好學的梁凱寧到中大繼續進修。

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）去年9月1日離開效力6年的TVB，梁凱寧曾赴斯里蘭卡當義工，到當地貧乏區托兒所當義工教小學生英文，之前曾在浸大擔任客席講師，期間又重返幕前做主持，今日9月1日開學日，Maggie則在社交平台宣布重拾學生身份。

現年28歲的梁凱寧（Maggie），自結束工作無綫新聞部主播生涯，離開大台有不少動向，早前Maggir曾為香港開電視任主持《開嚟見我》，其後在香港浸會大學傳理學院擔任客席講師。

▲ 梁凱寧今日重拾書包當學生。（取自梁凱寧facebook）

本身畢業於浸會大學傳理系的Maggie，決定暫時放下工作，展開兩年全職學生，考進中大醫學院修讀碩士課程，今日9月1日正式開學。

Maggie在IG分享長文，留言：「9月1日開學日，過去好多年嘅今日，我都喺直播室為觀眾報道各區嘅開學情況，今年終於到我做返學生喇！發夢都冇諗過我呢個文科生，竟然有機會入到中大醫學院修讀碩士課程。」

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她又感謝努力準備面試的自己，以及一路為自己打氣的家人及朋友：「嚟緊兩年要做全職學生喇！由傳理學院走到醫學院，聽起上嚟好似大纜都扯唔埋，希望走出comfort zone嘅我，可以順利畢到業，換個跑道，繼續保持初衷，幫助有需要嘅人。」

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▲ 梁凱寧具古典美。（取自梁凱寧facebook）

重返校園繼續做兼職

她又重申讀書期間都要接拍攝/配音/宣傳/贊助工作，當作幫補頗高昂的學費：「歡迎各機構查詢，如有關慈善，教育，醫療，環保，動物就更好啦！」

最後梁凱寧分享：「原來上年今日亦都係我喺舊公司嘅最後一日。」

Maggie又展示自己的學生證，並表示現在是用zoom視像上堂，其貼出的中大照片是8月回學校取學生證時拍攝。

▲ Maggie的學生證。

梁凱寧在就讀於浸大傳理系期間，已在無綫新聞部當實習記者，畢業後便在TVB擔任主播。

她屬多才多藝，求學時已考獲8級鋼琴及8級芭蕾舞資格，又喜歡潛水，更學習駕駛飛機。

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離開大台後，她早前去到斯里蘭卡落後區域擔任義工，又曾回到母校浸大擔任傳播系的客席導師，自言比做新聞主播時，生活更有意義和精采。

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