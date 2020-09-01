【2021DSE修訂】蘇國生指精簡時考慮四個原則：面對面評核項目將會取消 　

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今年度中學文憑試受疫情及停課影響，考試及評核局秘書長蘇國生今日（1日）會見傳媒指，因長期停課下，下年度考生面對一定的不明朗因素度。當局決定簡化2021年文憑試安排並，並交代有關文憑試《評核大綱》的一次性修訂。

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蘇國生指精簡是有四個原則，疫情下，為了照顧老師和學生的健康安全，將保持適當社交距離，故面對面接觸的評核項目將會取消，而校本評核關於實地考察項目都會取消。

此外， 需要在學校完成，還要老師密切作個別輔導的評核方法亦會取消或精簡，例如實驗室評核內容、工場評核內容等等。

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蘇國生續表示，第三個原則是不希望引入新的措施，或大幅修改每個科目的評核大綱。

最後，當局會於可能的情況下精簡試卷，但不會以「一刀切」的方式，例如會減少答題數目或取消必修單元等，將其變成選答題，但不會再在原則下有大的改動，令老師和學生適應以上改動。

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記者：郭家穎