【救救動物】無品遊客動物園餵鹿食口罩　小鹿叼口罩咀嚼飼養員及時制止取出

▲ 遊客疑餵鹿食口罩，動物園飼養員及時制止取出。

內地近日流傳一段影片，有遊客疑似在參觀動物園期間，向園內的鹿投餵口罩。片段顯示，一頭鹿把頭伸進一輛私家車窗內，隨後可見牠叼著一個口罩咀嚼。事件引起網民熱議，有人批評該名遊客的行為，亦有人質疑並非故意投餵口罩，而是被鹿不少小心叼走。

遊客疑餵鹿食口罩 網民評論兩極

有網民於周日（8月30日）在微博分享一則車cam影片，指目睹有遊客北京野生動物園的自駕區中，餵鹿吃口罩，又說自駕區內不得投餵動物，「要不是工作人員及時趕到，估計得送去開刀」。

從片中可見，一輛銀灰色的私家車在動物園自駕區停下，左側車窗打開，一頭鹿頭伸入車廂內，隨後再把頭伸出時，可見牠叼著一個口罩咀嚼，期間車內有人伸手，似乎嘗試取回口罩但不果。

一名飼養員見狀立刻上前制止，將口罩從鹿的嘴中取出，並揮手示意讓該私家車前行。不久，有另一頭鹿想把頭伸進右側車窗，私家車一度停下，經另一名飼養員制止後，私家車才繼續向前行駛。

影片曝光後惹來網民熱議，有人批評該名遊客的行為，「這是故意的吧？」、「怎麼能喂動物吃口罩？」。不過，亦有網民質疑並非故意投餵，指片中可見該名遊客曾試圖把口罩取回。

園方：已報警處理

北京野生動物園影片內容屬實，事發時飼養員及時將口罩從動物嘴中拿出，動物未受到傷害。目前園區正在調查核實具體情況，處理結果將在調查清楚後對外界公布。

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責任編輯：羅嘉欣