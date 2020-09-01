HKIRC堅守網站安全 推動本土市場情懷

於90年代誕生的互聯網，顛覆了資訊發放與互動聯繫的生態。企業在開展業務時都會註冊域名，作為發放公司業務及產品資訊的平台，以及與客戶溝通的橋樑。2001年成立的香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC），專營.hk的註冊及管理工作，在過去一年積極維護.hk的安全性和可靠性、積極推動本土情懷以及堅守市場承諾的3大主要價值。

互聯網上的網址，就好像一間企業的地址，讓客戶可輕易與對方聯絡，了解其公司業務。一個網址如www.address.com.hk可分為3部分，www表示萬維網網址，address是公司註冊的域名，.com.hk則是頂級域名，代表註冊域名的類別以及其所在地。

顧名思義，.hk是代表香港的頂級域名。根據HKIRC的數據顯示，目前使用.hk的用戶達到28萬個。HKIRC行政總裁黃家偉表示，使用.hk的企業都與HKIRC的3大核主要價值一脈相承：「第一類為標榜香港製造、本土情懷，以香港作為主要市場，或是以銷售優質的香港出品作為核心業務。例如以香港為基地的本地老字號品牌超力國際食品有限公司就早於1998年便註冊了chewy.com.hk，直接地反映業務的所在地，讓消費者聯想到香港生產的優質產品。此外，亦有主打本地情懷的新興氈酒品牌白蘭樹下於2019年登記.hk域名，與公司形象互相呼應，有助增加客戶的親切感。」

▲ 本地老字號超力國際食品早於1998年已註冊了.hk域名，突顯香港生產的優質產品。

第二類企業是基於安全考慮，既可保護網上資產，又可提升消費者的網購信心，例如香港首間虛擬保險公司保泰人壽。公司以Bowtie.com.hk作域名開展網上投保服務，因為他們認為申請.hk域名要求嚴格，使用.com.hk域名可以增加顧客在網上進行交易的信心。第三類是企業對香港市場作出承諾，國際知名品牌顯示發展本地市場的決心。例如以丹麥為基地的Jabra，在2004年進軍香港市場時就註冊了.hk域名，顯示公司開拓本地市場的決心，同時讓客戶知道當遇到技術問題時，很容易便可聯絡到香港的客戶服務部，藉此提升客戶的信心。

.hk域名予消費者信心

綜合而言，.hk域名含有濃厚的香港代表性，是企業給予客戶信心與承諾的指標。黃家偉舉例說：「正如本地消費者網購時，都會較為放心光顧.hk的網購公司，因為知道當有問題出現時，也可在香港找到其辦公室去查詢。」這是因為申請.hk域名時，HKIRC會要求申請者提供證明文件作審核，「相比申請.com不需要提交任何文件，我們對申請.hk域名一直有嚴謹的審核程序。例如公司用戶申請時需要提交商業登記，個人用戶申請也要身份證核實。而一些來自網絡安全度較低的國家的企業，我們的審核會更為嚴謹，以確保.hk的用戶都是可信、可靠的企業。」

黃家偉建議，企業在選擇域名註冊時可考慮其業務發展方向，如果主打香港市場或以香港製造作為賣點，.hk是較為合適的選擇，如果打算發展境外市場，.com就較不受地域所限制。因此，很多進軍香港市場的外國企業都會註冊.hk域名並用作其香港網址，以顯示其發展本地市場的決心。

▲ HKIRC會為用戶提供充足的網絡保安措施，讓他們用得放心。

.hk給予普羅大眾信心，黃家偉表示HKIRC也會為用戶提供充足的網絡保安措施，讓他們用得放心。「除了對申請.hk域名有嚴謹的審核程序，防止不法份子利用.hk域名作釣魚網站或其它非法用途，以保障企業和消費者外，我們亦會提供免費的網站安全檢測服務給予.hk用戶，掃瞄一下用戶的網站會否存有保安漏洞，以確保其網站長期保持安全與穩定的狀態。」網絡發展日新月異，軟件、硬件時常會更新，定期的「網站驗身」可減低網站被黑客入侵的機會。

網站與社交媒體宜互補

隨着社交網絡的愈趨盛行，企業都紛紛在不同社交網站開設專頁，作為與客戶溝通的橋樑，網站的作用看似被削弱了。黃家偉卻認為網站與社交網絡專頁的作用各有不同，兩者可融合使用，發揮更強協同效應：「社交網絡的優勢是快速、即時，有助公司與客戶溝通，或發放最新優惠與資訊。但公司重要的企業資訊例如業績報告、產品的詳細資料，則更適合放在網站上。另外，企業網站亦是公司形象的一部分，網站的整體設計和詳盡的企業資訊，有助增加客戶的信心和提升企業的形象。」

此外，受眾多的社交媒體經常會改變，例如以往一直是Facebook最受歡迎，但近年已逐漸被Instagram、Snapchat分薄其市場佔有率，尤其是年青人界別，可能幾年後又有新的社交應用程式出現。所以，公司未必適合投放太多資源在社交媒體上，但公司可善用社交媒體的特點，作為聯繫與發放資訊的平台，將目標客群帶到網站，互補不足，更有效地運用數碼營銷策略。

對於一間企業來說，其網站域名本身也是資產，亦是公司的品牌。其實域名就好像商標註冊一樣，一旦商標捷足先登被早一步註冊了便很難取回。「著名的企業品牌具有極高的商業價值，試想如果一間公司在成立之初，不去為公司名稱註冊域名，日後公司成為知名品牌後，才發現名字已被其他公司註冊了，屆時就會喪失了這個名字的價值。」因此，黃家偉建議公司要及早註冊域名，為未來發展作好準備。

HKIRC簡介

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）為一非牟利及非法定組織，由香港特區政府指定，專責執行香港地區頂級域名（即'.hk'及'.香港'）的註冊及管理工作。HKIRC透過其下之註冊服務機構以提供所有'.com.hk'、'.org.hk'、'.gov.hk'、'.edu.hk'、'.net.hk'、'.idv.hk'、'.公司.香港'、'.組織.香港'、'.政府.香港'、'.教育.香港'、'.網絡.香港'、'.個人.香港'、'.hk'及'.香港'的域名註冊服務。

（資料由客戶提供）

