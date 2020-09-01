【2021DSE修訂】一文看清各科考試內容及分數比重修訂　惟數學科不作任何改動

▲ 考評局將對2021年DSE進行一次性修訂。（林宇翔攝）

今年度中學文憑試受疫情及停課影響，考試及評核局秘書長蘇國生今日（1日）會見傳媒指，因長期停課下，下年度考生面對一定的不明朗因素度。當局決定簡化2021年文憑試安排並，並交代有關文憑試《評核大綱》的一次性修訂，其中惟數學科不作任何改動。TOPick整合各科考試內容及比重修訂，詳情如下，

【2021DSE修訂】甲類科目筆試將延至明年4月23日 中、英文口試、體育及音樂科實習將會取消

精簡校本評核要求（5科）：

中國語文由20％減至10％：保留必修部分，閱讀活動，佔分由6％增至10％，取消選修部分。

通識教育由20％減至10％：只保留A部分（題目界定）及B部分（相關概念和知識/事實/數據）：取消C及/或D部分（深入解釋議題，判斷及論證）

英國語文15％：保留一個說話能力考核

設計與應用科技由40％減至20％：只需提交設計作業第一部分

視覺藝術50％：提交研究工作簿：需要提交的藝術作品/評賞研究由4件減至2件

▲ 蘇國生今日會見傳媒。（林宇翔攝）

蘇國生明年3月離任考評局秘書長 去留屬個人考慮

精簡筆試考核要求（10科）：

中國語文（卷一）：閱讀理解甲部指定閱讀篇章，由12篇改為10篇，但作答要求不變。

設計與應用科技（卷二）：考生須作答的選修單元，由五選二，改為五選一；考試時間減少45分鐘

經濟：取消（卷二C部）

中國歷史（卷一）：第一部分必答題分拆為兩題，考生只需選答一題；第二部分考生可從六題中選答兩題，不受從甲部及乙部各選答一題的限制

倫理與宗教（卷一）：甲部必答短題目，改為四選三

地理（卷一）：考生可在乙部「實地考察為本問題FBQ」及丙部「數據/技能為本問題」的五條問題中，選答兩題（原本FBQ為必答，DBQ則四選二）; FBQ單元由三個減至一個; 考試時間減少15分鐘

歷史（卷一）：四條必答DBQ題目轉為選答，考生可四選三作答; 考試時間減少15分鐘

旅遊與款待（卷二）：在五條論述題中選答兩題（原本為五選三）; 考試時間減少30分鐘

會計與財材務概論（卷二甲）：乙部必答題，改為三選二; （卷二乙）乙部必答題改為二選一

資訊及通訊科技（卷二選修部分）：由全部題目必答，改為四選三作答

【2021DSE修訂】蘇國生指精簡時考慮四個原則：面對面評核項目將會取消

精簡實習考試項目（2科）：

音樂（卷二演奏）：取消; （卷三創作1）：作品總時間由約6-15分鐘減至4-12分鐘

體育（卷三實習考試）：合併體育活動1及2的選項，考生須應考其中一項；體適能考核取消1609米跑

【全民檢測】上班一族趁午膳到大會堂接受檢測 有退休人士專程由南丫島搭船到中環

取消口試（2科）：中國語文，英國語文科取消口試

取消校本評核：生物，化學，物理，科學（組合科學/綜合科學）英語文學，中國文學、資訊及通訊科技，科技與生活，健建康管理與社會關懷

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記者：郭家穎、馮琪雅