【新冠肺炎】中俄以感冒病毒研發新冠疫苗　美國教授憂感冒病毒產抗體令疫苗成效得40%

▲ 美國有專家指出由中俄分別研發的兩款疫苗，成效恐只得40%。

新冠肺炎疫情肆虐下，各國都爭相研發疫苗，當中由中俄兩國開發的疫苗亦備受矚目。然而，有專家指出由於這兩款疫苗均是根據普通感冒（common cold）病毒研發而成，估計不少人已對此產生抗體，憂慮兩國的新冠疫苗成效恐得40%。

中俄以感冒病毒作疫苗研發基礎

據英媒《路透社》報道，由中國藥廠康希諾生物與軍科院軍事醫學研究院聯合研發的新冠疫苗，是經複製第5型腺病毒（Ad5）再改良而成，目前該疫苗據報已獲數個國家緊急批准，進行大規模試驗。

至於由俄羅斯莫斯科加馬列亞研究院開發的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V），則同樣以第5型腺病毒（Ad5）及另一種不太常見的腺病毒作為研發基礎。

據了解，這種以第5型腺病毒研發的新冠疫苗在進入人體後會把自己成為載體，並搭載新冠病毒進入人體細胞，進而讓免疫系統攻擊新冠病毒。

多人已擁抗體 專家憂疫苗成效

但第5型腺病毒作為造成普通感冒的病毒之一，美國約翰霍普金斯大學的疫苗研究學者杜爾賓（Anna Durbin）就指出，其實相當多人已經對第5型腺病毒具有免疫力，因此實際成效應該有限，「我不確定他們的策略是甚麼，但中俄所研發的疫苗可能達不到70%的成功率，甚至可能只剩40％，但至少比甚麼都沒有好，直到別的疫苗推出。」

美國費城偉士達疫苗中心博士爾特（Hildegund Ertl）也指出，這兩種疫苗可能在沒有抗體的病人身上能夠取得好效果，但可惜的是很多人都已經對此產生抗體。

目前，中國康希諾生物和俄羅斯加馬列亞研究所均未回應疫苗是否存在潛在缺憾。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣