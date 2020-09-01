【全民檢測】首批檢測樣本送抵中山紀念公園體育館作化驗

▲ 首批檢測樣本今日下午送抵中山紀念公園體育館作化驗，門外有警員駐守。（曾耀輝攝）

全民檢測今日(1日)正式展開，當局於全港設立141間社區檢測中心採集巿民的鼻腔及咽喉混合拭子樣本，首天已有97個社區檢測中心的預約額滿。當局早前稱，檢測樣本將每日分數批送往中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室作化驗。

至今日下午近3時，多架貨車駛進中山紀念公園體育館，將首批檢測樣本送到臨時氣膜實驗室作化驗；體育館門外亦有職員及警員把守。

為推行全民檢測計劃，港府尋求中央支援，獲派華大基因轄下的華昇診斷中心，於中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室作化驗樣本。

▲ 首批檢測樣本今下午送抵中山紀念公園體育館作化驗。（曾耀輝攝）

華昇診斷中心接受傳媒訪問時提到，臨時氣膜實驗室每日最多可以進行30萬個檢測，需要至少400人工作，9成來自內地檢測隊，僅10人是本地註冊化驗師，最終由本地化驗師覆核報告，強調不存在建立「基因庫」。

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▲ 中山紀念公園體育館有職員協助檢測場地工作。（曾耀輝攝）

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責任編輯：陳正怡