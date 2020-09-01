彩豐皇牌蔗糖抗菌滋潤沐浴露 潔淨殺菌成分安全 周全呵護肌膚

不少人認為冬天天氣乾躁才需要注意肌膚保濕滋潤，例如塗抹潤膚乳液，使用蔗糖沐浴露等。來到夏天，濕度較高，肌膚看似不容易出現乾躁問題，然而白天長時間在冷氣房工作、晚上需要開冷氣才可以安睡的習慣，其實很容易令肌膚水份被抽乾，出現乾躁痕癢等肌膚問題。在這個時候，每日洗澡時使用含滋潤成份的蔗糖沐浴露便能幫助緩和肌膚的乾躁問題！

結合Chloroxylenol 抗菌效能提升

洗澡除了潔淨身體表面外，不少人更會追求芳香、滋潤肌膚等效果。坊間有不少偏方流傳，例如洗米水、蘆薈水美白養顏；蔗糖水紓緩濕疹痕癢等等。但想嘗試根據偏方自己調配恐怕要花不少工序，看到複雜的自製過程可能已經卻步。有廠家便將這些配方研製成護膚品、沐浴露等，方便大家隨時可用。

▲ 天然的蔗糖成分有保濕滋潤功效。

以蔗糖為例，這是一種天然的成分，在日常飲食中經常出現，是安全的食品。蔗糖具有高效保濕滋潤功效，應用在化妝品和洗浴產品中，有助滋潤肌膚，令肌膚變得柔嫰、光滑。

而蔗糖配方的沐浴露更加是彩豐的皇牌產品，例如蔗糖特滋潤沐浴露每年便賣出超過100萬支。最近彩豐更推出升級版的蔗糖抗菌滋潤沐浴露，新配方將滋潤肌膚的天然庶糖成分和抗菌成分Chloroxylenol結合，令該沐浴露能更有效抑制及預防細菌的滋生。

成分獲國際認可 價錢令人驚喜

疫情反覆，大家對於洗浴用品更加追求殺菌和潔淨效果。加入了抗菌成分Chloroxylenol的蔗糖抗菌滋潤沐浴露在原有保濕滋潤的功效之下，增添了殺菌和抑菌功效。Chloroxylenol又稱PCMX，是常見的氯代酚類殺菌劑，公認為廣譜、高效、安全、非氧化性的殺菌劑。

蔗糖抗菌滋潤沐浴露更獲機構檢測證明，能殺滅99.9%細菌^，有效預防及抑制肌膚上的有害細菌及真菌生長。該款沐浴露的泡沫豐富細膩，容易沖洗，能夠有效清潔肌膚汗漬與污垢，全面潔淨，守護個人健康。

▲ 使用蔗糖滋潤沐浴露能紓緩肌膚乾躁痕癢的問題。

蔗糖抗菌滋潤沐浴露無添加人造色素，能溫和潔淨肌膚。此外，天然蔗糖成分配合添加的甘油，能夠在肌膚形成滋潤保護膜，紓緩因肌膚乾燥及濕疹引致的痕癢，沐浴後肌膚潤澤而不緊繃。更重要的一點是，蔗糖抗菌滋潤沐浴露與其他彩豐出品的沐浴露一樣經濟實惠，一瓶1,000ml的蔗糖抗菌滋潤沐浴露原價39.9港元，9月更有彩豐會員優惠價29.9港元。

▲ 蔗糖抗菌滋潤沐浴露。

選購網址：https://bit.ly/3jdfMVm

^蔗糖抗菌滋潤沐浴露經香港標準及檢定中心檢測

（資料由客戶提供）