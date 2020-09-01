【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算

▲ 一名地勤被炒後，與丈夫賣樓移民英國。

地勤A數月前被裁，一直找不到工作。湊巧吾友K先生急聘員工，於是我通知A，她卻透露下月將移民英國。

「老友，兩個月前你還請我介紹工作。你喜歡英國？」A甚愛陽光，她怎會喜歡陰沉飄雨的霧都？

「唉！有口難言。我丈夫已在英國找得工作，他賣了香港的房子，我和一雙子女要跟着他過去。」

A的丈夫不是金融才俊或薪金豐厚的專業人士，賣了房子償還房貸後，手上資金只得幾百萬元。他們剛在英國小鎮買了一所小房子，尚未為子女找得學校，而他們在英國並沒有家人或朋友。掛綫後，A那句不斷重複的話—「老公話過到去至算」，令我有點不安。

移民是把自己和家人推向幸福之門，還是領着一家大小體驗真實版的密室逃脫？

新工作的人事關係、自己的語言能力、文化差異、種族歧視、一家的收入與支出、天氣、交通、教育、醫療、稅制、飲食習慣、娛樂模式及親友支援等等，都是無可避免、血肉模糊的重重挑戰。沒有外傭，家中的公主與王子願意分擔家務嗎？一家之主懂得修理水電和電器用品嗎？一家之煮樂意日煮夜煮，還要洗碗兼倒垃圾嗎？孩子在學校遇到欺凌，父母不同意校方的處理方式，可以據理力爭，還是因人在異鄉，勢孤力弱，只好忍氣吞聲？

每一個人對新環境的適應能力不同，不論移民的初心是甚麼，若然未曾真正接觸和體驗當地的生活與文化，實在不宜高估自己的適應能力，寧可「三思後移」。

愛煲韓劇不代表你認識韓國文化，追求自由不代表你明白民主國家的社會運作。移民，不僅要忘記之前的風光，也要接受之後的不風光。

全文刊於《經濟日報》，原題為「三思後移」