【全民檢測】養和醫院逾200名醫護組隊協助社區檢測 駐守兩個檢測中心
社會 15:44 2020/09/01
養和醫院今日（1日）表示， 安排超過200名養和醫院的醫護人員參與協助「普及社區檢測計劃」，為市民進行樣本採集。
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院方指參與養和醫護支援團隊的人員包括25名駐院及到訪醫生、181名護士、1名物理治療師，是私院中組成的最大醫護專業團隊。首批57位醫護及物理治療師今日駐守位於跑馬地黃泥涌體育館及西灣河體育館的檢測中心，採集鼻腔及咽喉混合拭子樣本。
養和醫院護理總監文保蓮表示，今次是響應政府早前向醫護界發出的呼籲，同事自願參加，與社會一起對抗2019冠狀病毒病疫情。院方事前已安排支援團隊成員進行採樣練習及講解會場須知，包括防感染控制措施等，確保運作暢順。養和團隊會在上述兩個中心駐守直至計劃結束。
養和醫院自本年一月起已提供2019冠狀病毒檢測，為住院病人及有需要人士提供服務。在過去8個月共進行超過25,000個測試，當中46個呈陽性個案並已呈交衞生防護中心跟進。
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記者：伍瑋瑋