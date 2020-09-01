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【大便塗鴉】2歲百厭星用糞便塗鴉家中牆壁　媽媽去廁所睇漏眼崩潰：氣到快中風

育兒經 16:18 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

女兒用便便塗鴉家中牆駐，令媽媽非常崩潰。

小朋友創意無限，隨手拿起任何東西都能創作一番。不過，有時使用的「素材」卻令媽媽相當崩潰。有台灣媽媽近日在社交媒體發文指，女兒捨棄了畫筆，竟用自己的大便做顏料，趁她上廁所時就在牆上塗鴉，令她「差點氣到中風」。

有台灣媽媽在facebook群組「爆怨公社」發帖，百厭的女兒竟然「玩大便」，把大便塗在牆壁上，一道道用手指畫出來的屎痕清晰可見。女兒不但沒有掩鼻，更一臉認真地「創作」，頗有專業畫家的風範。

女兒把大便塗在牆上。（facebook圖片）

媽媽：差點氣到中風

媽媽表示，丈夫在外地工作，只有她獨自照顧女兒，當時她剛好去了廁所，出來就見到女兒已把尿片脫下來，並把大便挖出來塗在牆壁上，更說自己的大便「香香的」，令媽媽大感無奈，更表示「差點氣到中風」。

小孩講不聽、罵不聽、打不怕，不是每個小孩都是天使。

早前女兒亦玩過奶粉。（facebook圖片）

事實上，這名媽媽不時在群組分享女兒的「崩潰日常」，由於女兒太活潑好動，令媽媽難以招架。早前她就曾發帖，女兒趁她不注意把奶粉打開，塗抹全身，當她發現時，地上撒滿奶粉，女兒亦全身裹著滿滿的粉，看起來將即將要下鍋油炸的小嫩肉。

帖文引起不少網民熱論，「彷彿聞到了屎味，揮之不去」、「將來長大給一個回憶的梗也不錯」。有網民亦紛紛分享自家孩子的荒唐行為，「我家孩子昨天手伸進尿布抓屎起來吃」、「大兒子將大便塗在他弟臉上」等。有網民則安慰媽媽：「說不定會成為未來台灣的畢卡索」。

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責任編輯：王明芳

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