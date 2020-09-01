【食得健康啲】肉鬆包鈉含量高易致水腫　營養師分享5款熱量最高麵包

▲ 營養師分享5款熱量最高「地雷麵包 」。

麵包散發陣陣香氣，口感鬆軟，是不少人的早餐或下午茶之選。有部份麵包製作期間用了大量油及砂糖，小小一個卡路里已等於一碗飯。台灣營養師孫語霙為大家選出5款熱量最高的「地雷麵包」，下次買麵包時要識揀！

冬甩麵包（台譯：多拿滋麵包）－252 kcal

冬甩麵包的表皮不像一般的麵包光滑，這是因為製作期間會在外面裹一層麵包粉，然後再油炸。孫語霙指出，麵包拿去油炸後的吸油率達100% ，代表100克的麵包會吸到100克的油脂。小小一個冬甩麵包，吃進去有一半熱量都來自油脂。

螺絲麵包－348 kcal

又稱螺旋麵包，是日本發明的一種麵包。外表捲成螺旋貝狀，烤好麵包後在洞裡面填餡，餡料以巧克力和忌廉為主。孫語霙表示，螺旋麵包外表是一般白麵包，以白麵粉做成，也就是精緻澱粉。內裡有鮮忌廉或朱古力，所以非常多油脂。

菠蘿包－422 kcal

菠蘿包最經典在於包上的「菠蘿皮」。這層皮其實是用砂糖、忌廉、酥油製作，因此菠蘿包的脂肪，特別是反式脂肪特別高。菠蘿包大約有400卡路里，相等於1碗飯、3匙油及3匙砂糖。習慣將菠蘿包當早餐，久而久之或有贍固醇及血脂肪上升的問題。孫語霙提醒：

如果你非常愛吃菠蘿包，我必須殘酷地告訴你，你吃的不是麵包，是體脂肪。

肉鬆麵包－445 kcal

肉鬆為何可以穩固在麵包上面呢？這是因為製作時用了大量沙律醬。而肉鬆是豬肉加上非常大量的油、醬油、砂糖去炒的，所以吃起來才有香香、甜甜又咸咸的感覺。一個肉鬆麵包大概有400mg的鈉加4匙油，早上進食有加工成分的麵包，容易造成浮腫問題。

牛角包（台譯：可頌麵包）－431 kcal/ 4小個

牛角包表層非常酥脆，這是因為製作中是一層皮、一層油、一層皮、一層油慢慢堆疊，再捲起來焗。4個小的牛角包大約有5匙的油。孫語霙認為如果早餐吃了，就等於在喝油一樣，非常危險。

營養師推薦5款減肥時可吃的麵包：

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責任編輯：徐穎彤