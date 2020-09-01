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【2021DSE修訂】暫定順延筆試及成績發放日　部分科目考試時間將縮減15至45分鐘不等

社會 15:57 2020/09/01

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蘇國生指2021年度DSE甲類科目筆試將延至明年4月23日。（林宇翔攝）

今年度中學文憑試受疫情及停課影響，考試及評核局秘書長蘇國生今日（1日）會見傳媒指，因長期停課下，下年度考生面對一定的不明朗因素度。當局決定簡化2021年文憑試安排，其中筆試、成績發放等重要日子亦將延期，考試時間表經稍微壓縮後縮短至20個考試日及持續三個半星期。

【2021DSE修訂】一文看清各科考試內容及分數比重修訂　惟數學科不作任何改動

考評局指為增加本屆中六學生在來年的學習時間， 2021年文憑試甲類科目的筆試將延期至2021年4月23日開始。其中體育科／音樂科實習試將會精簡，並暫定於2021年2月中旬至4月中旬舉行。因應筆試日期之修訂，2021年文憑試的考試成績發放將暫定順延至2021年7月21日 。

四個核心科目考試將訂於2021年4月26日至4月30日及5月3日舉行。考生將連續五天應考通識教育、英國 語文及中國語文科，而數學科（必修部分）考試將於隨後的星期一舉行。

【2021DSE修訂】甲類科目筆試將延至明年4月23日　中、英文口試、體育及音樂科實習將會取消

以下科目／卷別的考試時間已按公開考試的修訂作出相應調整，部分科目考試時間將縮減15至45分鐘不等 :

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記者：郭家穎、馮琪雅

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