【新冠肺炎】本港今日新增12宗確診個案　9宗屬本地感染

▲ 衞生防護中心公布今日（1日）新增12宗確診個案，另有10宗內初步確診個案。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（1日）新增12宗確診個案，其中3宗屬輸入個案，其餘9宗為本地個案，另有10宗內初步確診個案。

在本地個案中，8宗與家庭、朋友聚會有關，另外1宗屬沒有源頭個案，涉及一名於博愛醫院留醫的64歲男士，是一名愉景灣地盤工人（個案編號：4817）。詳情即睇：【下一頁】

醫管局公布今午再多一名病人離世，令本港新冠肺炎死亡人數增至90人。詳情即睇：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙