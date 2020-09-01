【2021DSE修訂】倘至6月仍未能考試　或取消DSE改為考生等級預測

▲ 考評局強調，不願見到DSE需取消，強調等級預測是後備方案。（林宇翔攝）

DSE中學文憑試今年受疫情及停課影響，考評局今（1日）宣布因應情況，簡化2021年DSE安排，筆試押後到4月23日舉行，如受疫情影響則會進一步延至6月初。被問到倘6月初仍未能考試，有否後備方案；考評局秘書長蘇國生稱，

倘6月仍未能考試，相估屆時情況應相當惡劣，或仿照2020年度DSE的安排，即取消考試，改為根據「校本成績」以及各校考生以往的考試表現，預測考試成績。他稱今年已邀請各間學校，參與「等級預測」研究，今年已推廣至24個科目，也要進行有關研究。

他稱學校參與反應踴躍，逾八成學校參與。考評局最快9月下旬，將跟校方匯報相關研究結果。他又提醒校方，可將今年考生的校內評估和最終DSE表現，作一比較，了解校內評估有否改善地方。

他強調，最終考評局不願見到取消DSE，而改為「等級預測」，但他認為這是最終極和後備的方案。

考評局宣布，明年DSE延至2021年4月23日至5月17日舉行，整體時間表亦略為壓縮，以應對難以預料的疫情發展。考評局預計可於明年7月21日發放2021年文憑試的成績。考評局已制定後備時間表，若疫情加劇而未能如期考試，筆試會進一步延期至明年6月3日開始，放榜日期將會延至8月31日。

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責任編輯：吳卓峰