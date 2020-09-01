【2021DSE修訂】倘至6月仍未能考試　或取消DSE改為考生預測等級

▲ 考評局強調，不願見到DSE需取消，強調等級預測是後備方案。（林宇翔攝）

考評局今（1日）公布簡化2021年中學文憑試（DSE）安排，筆試押後到4月23日舉行，如疫情惡化將會進一步延至6月初開考，考評局秘書長蘇國生稱，倘6月初仍未能考試，估計屆時情況相當惡劣，或仿照2020年文憑試後備方案，即取消考試，改按校本成績及各校以往考試表現，預測考試成績。

他表示，今年已邀請更多學校參與「等級預測」研究，推廣至涵蓋全部24個科目，逾8成學校參與，形容反應踴躍，考評局最快9月下旬向學校匯報相關初步研究結果。屆時校方可將今年考生的校內評估和文憑試實際表現作比較，了解校內評估有否改善地方。

他強調，考評局不願見到文憑試取消，形容改為「等級預測」是最終極和後備的方案。

2020年文憑試考生因病缺席申請成績評估，最高可獲成績由第4級提升至第5級，蘇國生指此屬一次性安排，2021年考試將視乎疫情，再將可能考慮的方案重新提交公開考試委員會決定。

考評局宣布，明年DSE延至2021年4月23日至5月17日舉行，整體時間表亦略為壓縮，以應對難以預料的疫情發展。考評局預計可於明年7月21日發放2021年文憑試的成績。考評局已制定後備時間表，若疫情加劇而未能如期考試，筆試會進一步延期至明年6月3日開始，放榜日期將會延至8月31日。

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責任編輯：吳卓峰