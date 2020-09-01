【使徒行者】沈震軒執二攤演Kobe上位　初入行生活拮据住劏房不敢告知家人

TVB深宵煲劇時段正重播劇集《使徒行者》，當中演臥底Kobe的沈震軒，與Yan（陳敏之飾）的一段感情令人既難忘又感動。《使徒行者》在2014年播出時，沈震軒更憑劇集的深情一角成功彈起，演技大獲好評，在香港及內地都人氣急升，令他頻頻得到內地的登台工作機會，捱了7年努力沒有白費。

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▲ 沈震軒在《使徒行者》中表現出色。（劇照）

憑《使徒行者》成功彈起

《使徒行者》內，林峯與佘詩曼的感情線受歡迎之餘，沈震軒與陳敏之的一段情也毫不遜色，二人由相愛到反目，Kobe因要執行卧底任務被逼裝作虧空公款入獄，更與Yan分手收場。出獄後Kobe變做黑社會，與在ICAC工作的Yan距離更是遙遠。

Kobe從未忘記二人的感情，後來更知道Yan為他而小產非常心痛。正當他們逐漸愛火重燃時，Kobe卻發現患上癌症，最終天人永隔，劇情大放洋蔥，可說是騙了觀眾不少眼淚！同時，出色的演出亦造就二人事業突破發展。

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▲ 沈震軒與陳敏之的一段情非常感人。（劇照）

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森美辭演《使徒行者》

不過，原來Kobe一角米本來由森美飾演，當時森美亦已入《使徒行者》劇組拍攝了約10組戲份，但之後他因為身體問題，及電台工作忙碌分身乏術只好忍痛辭演，所以改由沈震軒頂替演出。

在拍攝途中，沈震軒在踏單車追賊時意外跌傷右手骨裂，需開刀停工休息，更影響了進度。之後，劇組就為了沈震軒的傷勢而修改劇情，留下他的受傷造型，可見沈震軒的成功亦付出了很大代價。

▲ 沈震軒為拍劇而弄傷手。（微博圖片）

沈震軒的演藝之路

現年37歲的沈震軒於2007年參加《TVbeople》勝出後加入藝員訓練班出道。

但沈震軒自11歲時已隨家人移民加拿大，一直在外生活的他非常依賴家人。他曾接受訪問指，初入行返港時一個人好驚青，生活事都不懂，但卻全都要靠自己。

他剛加入TVB時人工較低，只有底薪$6000，租住劏房用去4000元，故要規定自己日用50元。他不敢把生活狀況告知家人，幸好在困難時亦有好朋友接濟，令他非常感激。

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之後，沈震軒在電影《喜愛夜蒲2》時出演「蘭桂坊USB」一角人氣急升，但由於戲中「花Fit」形象過於深入民心，一度影響沈震軒的星途發展。

後來，他簽約做歌手，推新歌洗底，努力做歌影視三棲藝人，再遇上《使徒行者》Kobe一角，人氣急升，工作機會增加，捱了7年終出頭。

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2016年，沈震軒約滿TVB離巢，相隔3年後，在2019年11月以部頭合約形式再次加入TVB，現時正拍攝劇集《超能使者》。

▲ 沈震軒奪得「最佳微電影男主角」金獎。（Instagram圖片）

在離開TVB的日子裏，沈震軒亦有拍攝不同作品，最近他更在《第七屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》頒獎典禮中，憑微電影《孽鏡台》奪得「最佳微電影男主角」金獎，演技實力再受肯定。