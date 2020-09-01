【開學日】全港中小學開學網絡擠塞　港媽大呻畫面窒易斷線難登入用Zoom【附專家建議】

▲ 全港中小學生的開學日變成網上開學，出現網絡擠塞，專家建議家長可改善網絡問題。

受到新冠肺炎疫情影響，9月1日全港中小學生的開學日變成網上開學，未開學前，有不少家長擔心全港幾十萬師生齊齊用Zoom、Microsoft Teams及Google Meet，加上在職人士Home Office都要用，憂慮網絡頻頻斷線。TOPick找來專家給各位爸媽實用意見，嘗試紓緩網絡不順暢的問題。

開學日網絡大塞車

今天（9月1日）正式開學日，確實如家長之前所憂慮出現網絡大塞車，有港媽大呻上網課遇很多阻滯，甚至上不到，無計可施。有家長在群組表示很多同學都覺得畫面追不上，出現聲畫不同步的情況，畫面窒，有家長上Zoom更經常斷線，甚至出現登入不到的情況，根本上不到Zoom課。有港媽起切以為是自己家中問題，及後家長們一起討論，才知許多人都出現網絡大塞車。有港媽分享︰

我兒子上網課都有窒，特別是9點半左右，應該是全世界上課的高峰期，畫面卡卡地，但無斷線。

方保僑建議升級WiFi系統設備

就全港網上開學網絡大擠塞的問題，TOPick向香港資訊科技商會榮譽會長方保僑查詢有何解決方法，家長可做甚麼去改善孩子上網課不流暢的問題。方保僑指出，9月1日開課的情況如同2、3月時，很多公司開始實行在家工作，以網絡視像會議取代，用Zoom及Google Meet均出現效果不佳問題，及後供應商流覽數據發現，使用人數一下子劇增，經調節後情況大為改善。現時大量學生上網課，供應商未能足以負荷。

在用家層面上，學校需要向大公司反應，此渠道可能會較慢，而相信供應商都會察覺到用量增多而自行改善系統。

家長也有折衷方法以減低網絡塞車的影響，因為上Zoom等網課是行動通訊的uplink與downlink的問題，即上載下載的速度同樣要快，除了將100Mbps寬頻加至1000Mbps外，家長可以檢查家中的WiFi系統是否足以支援。方保僑指出︰

WiFi好似軍備競賽，只是民用性質，人人都鬥勁，否則易受干擾，大約3數年宜更換一次。家長可購買新的WiFi Router ，過往好的Router可能千元至二千多元，現時數百元已有很好的選擇。

考慮加裝HomePlug

另一方面，當人人在同一時段用WiFi，家長可以考慮拖lan線，以達到穩定的網速。如果iPad、notebook未必接駁到lan線，另可考慮加裝HomePlug，有時看影片如串流4K影片需要穩定而高速的連線，HomePlug可透過家中電網作為網絡線傳送資料，不用鋪線，只需插入電掣就可以，大約300元一對。

問及要否購新型號的iPad、notebook等硬件，方保僑表示這反而次要。他續指家長真的想將家中WiFi升級最好，可考慮增添最新WiFi 6 Router，將全屋都覆蓋WiFi。

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記者：顏紫燕