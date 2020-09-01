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【使命必達】送信途中突遇滂沱大雨　敬業郵差不穿雨衣先保護信件

休閒 16:39 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

送信途中突遇滂沱大雨，敬業郵差不穿雨衣先保護信件。

近日台灣中南部連續多日大雨，雖然天氣不似預期，但一班郵差都堅守崗位派送信件。有網民目睹一名郵差在送信途中遇到大雨，第一時間是保護郵件，為它們蓋上雨篷，自己卻沒有穿雨衣，導致全身濕透。郵差的敬業精神獲網民大讚，紛紛留言感謝他們一直以來的付出。

有網民於Facebook群組「爆廢公社」發文，指日前突然下大雨，目睹一名郵差將電單車停泊路邊，第一時間並非穿上雨衣，而是站在大雨下為信件蓋上雨篷，避免信件被雨水淋濕。由於雨勢猛烈，郵差蓋完雨篷後，自己已經全身濕透。

也沒看他為自己穿雨衣，估計應該內褲都濕透了，穿了悶著只會更難過，索性不穿了我猜的。

隨後郵差便冒著大雨，繼續送信。看此郵差如此敬業，該名網民亦在貼文中留言「辛苦你了郵差叔叔」。

相片令不少網民感到心酸，對於郵差們不論天氣好壞都堅守崗位送遞信件，紛紛留言報以感謝，「綠衣使者，謝謝你們，辛苦了」、「信如果濕了會被罵跟客訴一堆，所以一定要先降低風險，在顧自己，辛苦了!」、「郵差真的很辛苦他們夏天也是穿的長袖，下雨天也是常常淋濕簽收本子都濕透」。

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責任編輯：羅嘉欣

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