受熱帶氣旋影響本港14區空氣污染達甚高水平　環保署料未來數日空氣污染持續

▲ 截至下午3時，環保署空氣質素健康指數在14區的監測站錄得甚高水平。（資料圖片）

環境保護署表示，自今日（1日）上午起錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。

截至下午3時，環保署空氣質素健康指數在中西區、南區、屯門、東涌和旺角的監測站，錄得達到9的程度；又於深水埗、葵涌、荃灣、元朗、大埔、北區、塔門、銅鑼灣和中環的監測站指數錄得8的程度，健康風險屬於「甚高」。

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環保署解釋，受熱帶氣旋美莎克的外圍環流影響，本港天晴酷熱。香港受一股較高污染的大陸性氣流影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。



而根據香港天文台預測，未來數天的天氣將持續晴朗、酷熱及吹微風。環保署預料風勢增強之前，未來數天本港的空氣污染仍會維持在較高水平。

環保署提醒，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動；一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

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責任編輯：徐紹軒