  • 33°C
香港時間 : 2020901日 (週二) 17:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

受熱帶氣旋影響本港14區空氣污染達甚高水平　環保署料未來數日空氣污染持續

社會 16:40 2020/09/01

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

截至下午3時，環保署空氣質素健康指數在14區的監測站錄得甚高水平。（資料圖片）

環境保護署表示，自今日（1日）上午起錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。

截至下午3時，環保署空氣質素健康指數在中西區、南區、屯門、東涌和旺角的監測站，錄得達到9的程度；又於深水埗、葵涌、荃灣、元朗、大埔、北區、塔門、銅鑼灣和中環的監測站指數錄得8的程度，健康風險屬於「甚高」。

【全民檢測】上班一族趁午膳到大會堂接受檢測　有退休人士專程由南丫島乘船到中環

環保署解釋，受熱帶氣旋美莎克的外圍環流影響，本港天晴酷熱。香港受一股較高污染的大陸性氣流影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。　　

而根據香港天文台預測，未來數天的天氣將持續晴朗、酷熱及吹微風。環保署預料風勢增強之前，未來數天本港的空氣污染仍會維持在較高水平。

環保署提醒，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動；一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

【開學日】沒有學生在校的開學禮　校長感孤獨：網課無法取代面授

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒

相關文章

【全民檢測】計劃今日開始逾59萬人登記　許樹昌稱約2分鐘完成檢測
今日 08:47
【全民檢測】計劃今日開始逾59萬人登記　許樹昌稱約2分鐘完成檢測
【新冠肺炎】一文看清新增確診大廈名單　元朗采葉庭佔3宗包括一名5歲女童
今日 00:20
【新冠肺炎】一文看清新增確診大廈名單　元朗采葉庭佔3宗包括一名5歲女童
【2021DSE修訂】一文看清各科考試內容及分數比重修訂　惟數學科不作任何改動
今日 15:17
【2021DSE修訂】一文看清各科考試內容及分數比重修訂　惟數學科不作任何改動
天氣 天文台 環保署 空氣污染 污染

最高瀏覽

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
16:43 2020/08/31
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】