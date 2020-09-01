【新冠肺炎】再添1宗源頭不明個案　64歲地盤工曾於愉景灣智新書院地盤工作

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情緩慢回落，卻未見平息，今日再增9宗本地感染個案，8宗屬家人或親密行為等，亦有1宗感染源頭不明個案，涉及一名64歲男地盤工人，曾於愉景灣智新書院地盤工作，現時於博愛醫院留醫。

【新冠肺炎】博愛醫院64歲男病人初步確診 病情持續轉差目前危殆

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提及，今日新增本地感染個案，僅一宗感染源頭不明個案，涉及博愛醫院昨日初步確診的一名64歲男病人，個案編號為第4817宗。

患者居元朗水蕉新村，於8月21日出現發燒症狀，8月17日曾於愉景灣智新書院地盤工作數天，進行折除建築物工作，有10多人一同工作，均列作密切接觸者。

張竹君表示，據家人說上班後發病感到疲倦，及後多留於家中，惟病人入院後情況不好，難親自問病歷，其資料亦是據其太太所說。

該名患者日前入院後，有2名病人服務助理及放射治療師照顧該病人期間未有佩戴合適防護裝備，需接受隔離檢疫。醫管局總行政經理庾慧玲今稱，涉及該2名同事均無症狀，將安排到檢疫中心隔離。

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記者：陳正怡