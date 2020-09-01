【全民檢測】衞生署明早為初步陽性個案覆檢　料兩天後可公布確診個案

▲ 全民檢測首批樣本送到西營盤中山紀念公園體育館進行化驗。（曾耀輝攝）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（1日）新增12宗確診個案，其中3宗屬輸入個案，其餘9宗為本地個案，另有10宗內初步確診個案。對於普及社區檢測有61萬人登記參與，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府沒有為設特定指標，又指愈多人參與，愈容易發現更多隱形患者，盡早隔離他們。

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張竹君又指，希望愈來愈少沒有源頭個案，又指社區檢測可反映社區感染情況，因此可以作出針對性措施。她提到，今日出現初步陽性的樣本，明早（2日）會被送到衞生署公共化驗所覆檢，即日會知悉確診結果，署方亦會同步詢問病人情況，包括其行蹤和緊密接觸者，當出現確診結果會盡快安排患者送院，相信可在9月3日公布確診個案。

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▲ 張竹君（左）和庾慧玲（右）均指，沒有登記全民檢測計劃。（曾耀輝攝）

問及有否登記普及社區檢測，她透露，由於今日要留守辦公室，已取深喉唾液樣本化驗以作支持；醫管局總行政經理庾慧玲則指，早前出現不適時已取樣本瓶檢測，又指自己沒有登記，希望留多些樣本瓶給市民使用。

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對於有傳媒拍到有穿保護衣人員扔疑似用過的手套和採樣棒，張竹君指，處理醫療廢物有相關指引，惟暫時不清楚相關情況，要與相關同事商討了解。她又指，自己有朋友亦參與全民檢測，流程十分順利，沒有出現人迫人情況，都有一定的社交距離。

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記者：陳子謙