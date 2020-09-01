【全民檢測】記者親身體驗採樣過程　2分鐘無痛楚完成

▲ TOPick記者今日到石塘咀體育館的檢測中心體驗採樣過程。（經濟日報記者攝）

全民自願檢測計劃今日（1日）開展，全港共有141個採樣中心提供服務，首日已有99個預約滿額，另有14個中心的7日預約名額亦爆滿。TOPick記者今日親身體驗採樣過程，沒有感到痛楚，不用2分鐘便完成採樣程序，亦獲贈一包外科口罩。

記者在剛過去的周六（8月29日）預約今日下午2時半在設於西環石塘咀體育館的採樣中心進行檢測，並提早10分鐘到場，在場人員核對記者身份證等個人資料後，即可進行採樣安排。現場所見，參與者男女老幼都有，每名市民在排隊輪候時都需要保持一定的社交距離，秩序良好，而每個採樣位置都屬獨立分隔開。

記者在進行採樣時，由2名穿上全副保護裝備的人員負責，拭子會放進左右鼻腔採樣，期間過程沒有痛楚，但鼻腔有一下子輕微「酸一酸」的感覺，人員亦有為記者在喉嚨位置採樣，最後將拭子放入貼有樣本編號的樣本瓶，完成後記者便可離開，過程不用2分鐘，連同核對個人資料及排隊，整個過程亦毋須10分鐘，而記者離場前亦獲贈一包10個的外科口罩。

▲ 記者完成採樣後，獲贈一包10個的外科口罩。（經濟日報記者攝）

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責任編輯：陳曉瑩