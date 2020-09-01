陳彥霖死因研訊續   警員指從閉路電視未能進一步發現行蹤

▲ 少女陳彥霖死因研訊續訊，警員李豪傑今被重召作供，他指從閉路電視片段未能進一步發現陳彥霖行蹤。(資料圖片)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日被發現浮屍海面，死因研訊今（1日）午續。死因研訊主任重召調查警員作供，警員供稱早前作跟進調查，但未能於港鐵站提供的閉路電視中進一步發現死者行蹤，而死者失蹤前在調景嶺知專設計學院遺下1份青年協會小冊子，青年協會方面表示曾向公眾派發該小冊子。

警員李豪傑被重召作供指，警方於上星期五（28日）到香港青年協會康城青年空間作跟進調查，並就死者失蹤前遺留在調景嶺知專設計學院的1份宣傳小冊子，向青年空間職員展示，青年空間方面表示小冊子是於1年前派發給公眾，而康城青年空間是對公眾開放，會員記錄方面則沒有發現死者曾登記，閉路電視亦只會保留1個月。

李續供稱，早前有新證人供稱於去年9月19日傍晚約7時20分，曾在調景嶺港鐵站內看到疑為死者的女子。李指，警方向港鐵方面索取了更多閉路電視片段，但閉路電視沒有在當晚7時至7時半期間拍攝到死者身影。

李又供稱，早前亦有的士司機供稱9月19日傍晚曾於調景嶺景嶺路接載過死者，警方翻查知專設計學院朝向調景嶺路方向的閉路電視，片段拍攝到8架的士駛過，但片段未清晰顯示車牌。李又指警方曾檢驗死者的兩部iPhone電話，但其中一部有密碼而沒法得知流覽記錄，另一部電話則沒有特別的流覽記錄。

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記者：王仁昌