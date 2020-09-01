【酒店優惠】人均$825住港島海逸君綽酒店　包早餐下午茶再送$1,300餐飲消費額【附訂購連結】

▲ KKday與港島海逸君綽酒店推出優惠，人均$825可入住海景房，再送$1,300餐飲消費額。（圖為貴麗豪華海景客房）

KKday已連續數個星期推出酒店優惠，本周與港島海逸君綽酒店聯合推出比「零房價」更優惠的「五星住宿套餐」。人均$825就可以入住貴賓樓層之五星貴麗豪華海景房，坐擁一覽無遺的維港景色。快閃優惠於9月2日（周三）開始發售，想入住的朋友不要錯過！

是次共有2種房型可供選擇：

優惠1：

$1,650預訂港島海逸君綽酒店貴賓樓層貴麗豪華海景客房（原價：HK$3,823）

2位成人 / 2位成人1位小童(未滿3歲)入住，只須$825/位

優惠2：

加$150，即$1,800可升級至港島海逸君綽酒店貴賓樓層尊貴海景客房（原價：$3,973）

2位成人 / 2位成人1位小童(未滿3歲)入住，只須$900/位

▲ 貴賓樓層尊貴海景客房浴室。

以上2個住宿套餐更包括雙人早餐、下午茶、黃昏雞尾酒，再送$1,300餐飲消費額，可於酒店內任何一間餐廳使用，包括Harbour Grand Café 咖啡廳的自助餐及位於酒店頂層的LE 188°餐廳嘆法國餐。

是次住宿優惠保證住足28小時，提早至中午12點入住、延遲退房至下午4點，入住即送迎賓果盤、迎賓飲料。另外，住客可於全落地玻璃的貴賓閣欣賞維港醉人景致，享用汽水、茶或咖啡，打卡一流。生日亦會獲贈葡萄酒，入住享免費泊車。

港島海逸君綽酒店位處北角海濱旁，於房間內已經可以欣賞維港美景。酒店內更設有長達 27 米的室外游泳池、水力按摩池及兒童嬉水。此優惠只限9月2日（周三）00:00至9月4日（周五）23:59預訂，並於2020年10月31日或之前入住。星期一至日，不分假期均一價格發售。

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/102887?cid=9429

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責任編輯：陳珈希