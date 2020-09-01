【開學日】小六生期盼返校與同學重聚　為報母養育之恩努力讀書

▲ 淽嫣與母親一起進行網上教學，她希望及早與老師及同學相見。（陳永康攝）。

今日開學日，但學生仍要留在家中進行網上課程。有小六生表示，留在家中學習，十分渴望回校上課，與同學仔重聚；家長則指與女兒相處的時間更多，感情更親密。

【開學日】沒有學生在校的開學禮 校長感孤獨：網課無法取代面授

就讀浸信會天虹小學六年級的凌淽嫣表示，每日將會上2至3小時的課，其餘時間會用看書、練琴及溫習。淽嫣說，目前仍不習慣轉用網上教學，例如部分同學背景環境嘈吵、有同學利用通訊軟件內設的畫版功能「塗鴉」搗亂、家中3隻貓咪騷擾而分心，學習上亦難以在教材中抄寫筆記的；但整體使用上沒有太大的不便，老師亦給予充足的教學指引。

淽嫣在班中名列前茅，但仍堅持要努力學習，原來背後原因十分動人，「未住公屋前媽媽養我好辛苦，所以要讀好書報答佢」，因此會努力考好呈分試。長期使用電腦學習易令眼睛疲倦，本有近視的淽嫣亦懷疑因此出現散光，淽嫣則說在休息時會盡量讓眼睛放鬆。

淽嫣的媽媽黃小姐稱，由於上學年未有考試，故未知女兒成績出現甚麼改變，但為維持學習質素，亦特意花逾千元在添置新讀物，包括經濟主題的圖書、小說，希望增加女兒詞彙量，為爭取入讀心儀中學瑪利諾修院學校做好準備。黃小姐認為，家中學習氣氛不如學校，女兒遇上問題都難以直接問老師，及與同學討論，加上女兒期待已久，故會讓女兒上學。

不過，今次疫情亦為2人增添更多親子時光，黃小姐笑言，女兒不用上課令她不用早起，亦不時以新聞報道教導女兒防疫的重要性，現時女兒比她更嚴謹、「經常宅在家中」，每周除外出一次上鋼琴課外，基本上都會留家，母女之間一起在家製陶泥、烘焙麵包等，促進親子感情。

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記者：蘇文軒