【明星理財】汪明荃投資有道共持1.6億元物業　慷慨阿姐曾仗義為林子博解困

▲ 汪明荃據知持有共1.6億元物業。

汪明荃（汪阿姐）於上月28日73歲生日，阿姐跟丈夫羅家英留在西貢獨立屋豪宅內撐檯腳，吃長壽麵簡單慶生。阿姐跟家英哥一直居於西貢愛巢，豪宅內貌亦常在社交平台曝光。在圈中多年的汪阿姐，樂於行善的阿姐，向來精明兼投資有道，有指現時持有的物業，市值近1億6千萬！

汪明荃早前跟家英哥在西貢銀綫灣的三層高獨立屋中慶祝生日，照片中可見到汪阿姐的飯廳和偏廳一角。

▲ 阿姐在西貢的物業已住了30年。（取自IG）

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這所位於西貢是汪阿姐與家英哥的愛巢，家中走簡約和中國風的路線，加上兩隻愛犬唐狗Co Co和Bingo，打造成一個溫馨家居。

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阿姐曾在新年期間於陽台舉行大食會，宴請50名藝人朋友，空間足夠有餘。

平日阿姐亦常與狗狗在陽台玩樂，陽台景觀開揚，除了綠草還在大海景，清靜怡人。

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以1元購入150萬車位

阿姐在圈中地位超然，亦早有名有利，據知阿姐在80年代已開始投資地產市道，現居的清水灣別墅獨立屋，據報導是她早在1987以293萬購入，一住至今，現時市值約6000萬。

另外，阿姐據知仍持有現市值3800萬的廣播道尚御中層單位、廣播道嘉柏園低層單位（市值1800萬），及現市值2800萬的柯士甸道Grand Austin。

阿姐亦有投資工廈，有指她在九龍灣美羅中心曾購入3個相連單位，各項物業投資估計市值達1.6億港元。

▲ 阿姐對投資物業很有眼光。（取自IG）

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同時有報導提及，阿姐當年以2600萬購入尚御單位時，因答應地產商公開自己買樓時的照片，作為樓盤宣傳時的賣點，地產商亦「識做」地以象徵式1元的價值，將市值150萬的車位賣給阿姐。

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阿姐理財精明，惟她跟家英哥婚後未有子女，阿姐亦鮮有提及財產的處理，不過阿姐樂施好善，並常為有需要者提供援助，如早前她知道林子博須照顧患癌妻子，便私下以月餅包著鈔票給對方應急，真正做到富有在心中。