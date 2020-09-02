【兒童健康】黐脷筋分4級最影響餵食能力　嚴重可致上下顎發育不全阻礙呼吸

▲ 王替燕指出，若到了一兩歲，孩子還未能進食固體食物，進食時經常作嘔，或將食物吐出來，便有可能是患上黐脷筋。

黐脷筋即舌繫帶過緊，是口面肌功能障礙的一種。普遍人認為只影響咬字發音，但其實黐脷筋有機會誘發牙齒排列異常、上下顎發展異常，甚至睡眠窒息症等重大健康問題，不容忽視。

言語治療師王春燕（Louisa）指，黐脷筋可分4個級別，根據舌繫帶長度、位置、厚薄和韌度等劃分。坊間常說的心形脷會導致嬰孩吸啜能力低，但不代表患所有患者都會有這徵狀。

黐脷筋分4級徵狀不同 心形脷不一定出現

心形脷為第一級舌繫帶過緊，屬較嚴重。於嬰孩階段已可發現，因舌繫帶於前方牽拉着舌尖，或使其動彈不得，影響嬰孩吃奶時的吸啜能力。Louisa解釋：

許多時小朋友患黐脷筋，好大程度同時患黐唇筋（唇繫帶過緊），飲奶需要舌頭、嘴唇包住奶咀或乳頭，但他們嘴唇包不住奶咀，舌頭也吸不住。

難以啜奶但又太想喝，吸啜、吞嚥、呼吸的協調紊亂，可能會吸過多氣入肚，飲完沒多久就嘔奶或噴奶。有些較嚴重的個案不能用奶瓶，或需用針筒或插鼻胃管餵奶。

▲ （陳國峰攝）

而第二至四級，則普遍為到了一兩歲，孩子還未能進食固體食物，進食時經常作嘔，或將食物吐出來，才會被發現。因脷筋拉扯的位置為舌頭底部中間，故患者舌尖可前、後伸出，甚至向上伸展，但舌體左右活動的幅度或受限，影響處理食糰的靈活度。

正常進食為門牙咬住食物後，舌頭將食糰送往左右兩側大牙咬碎，但他們做不到。故他們要不吐出食物，要不用口水含至軟爛再吞。

不過即使患黐脷筋，也不一定要做手術剪開舌繫帶，需視乎情況再決定。Louisa指應先做口腔結構評估，從其結構、活動能力上判斷。如曾有第一級舌繫帶過緊的患者，結構異常但沒影響功能，進食、說話都沒問題，就無需剪。「每個人的肌肉張力都不同，有些人較低，有些人天生肌肉能力較好。」

咬字發音問題只佔10％

不少人認為黐脷筋會使咬字、發音差，但從臨床觀察，影響發音的個案只有約10％，影響較多的其實是餵食能力。

但嬰孩進食慢、久含不吞的情況並不罕見，有家長會以為「大大吓就會改善」，Louisa指應按餵食發展史作基準，再判斷小孩是否有問題。「家長要知道，一般嬰孩0至6個月飲奶，6個月開始吃米糊、水果泥等滑糊狀食物，8、9個月可嘗試吃軟固體食物，倘若孩子去到1歲也完全不肯進食，或一吃飯就大哭大叫、抗拒，就可能有問題。」

有些個案隨年紀增長，的確會因其他部位的肌肉協調及補償而有改善，但若有懷疑，應先按餵食發展標準觀察，再決定求醫需要。

若家長忽視問題，有機會使小朋友出現觸覺防禦。因每次進食經驗都很差，故不喜歡進食。若不咬碎食物直接吞下，更會出現作嘔、哽塞的反應。除此之外，長期吃流質、軟身食物，咀嚼能力因缺乏練習而大減，亦影響牙齒生長。「最理想是每隻牙齒都有用來咬食物，牙齒、顎骨才會生長得好。」

▲ 言語治療師王春燕（Louisa）指，因上下顎發展不良，故有部分人看起來像哨牙、倒及牙，如年齡太大，即使箍了牙也無法改變上下顎結構。（陳國峰攝）

上下顎生長 吞嚥呼吸均受影響

不僅牙齒生長，上下顎發展、牙齒排列也會受影響。因舌頭被脷筋向下牽扯，這類小朋友較多時會打開嘴巴。上顎生長高峰期介乎6至9歲，最理想情況為合上嘴巴，舌頭緊貼上顎，對上顎產生推力，以塑造圓而濶的形狀。

若長期張開口，舌頭與上顎沒緊貼，上顎就有機會發展得高和窄，變得好迫，不夠位置讓恆齒長出，牙齒排列就變亂。

Louisa指從外觀上看，上顎變窄，將牙齦推前呈尖啄狀，看上去就像哨牙般。另一方面，舌尖被脷筋扯住，下排門牙會往內生長，牙齦、牙床發育不好，下顎也會內縮、變形，上下顎難以正常咬合。

上顎變高、往上推，有機會使鼻腔變窄，甚至推至鼻骨歪斜。鼻道過窄，呼吸時會刺激鼻黏膜腫脹，引致鼻敏感等呼吸問題。

合上嘴巴，用鼻呼吸，鼻腔內的鼻毛會阻隔細菌和塵埃，鼻毛、腺樣體和扁桃腺為抵抗力屏障，但患者常張開口，同時用口腔和鼻腔呼吸，使部分空氣沒經過任何過濾下吸入至喉嚨，刺激扁桃腺於沒感染時都變得腫大。

▲ 有黐脷筋患者被呼吸差影響睡眠，會輾轉反側、常常尿床、黑眼圈嚴重。也有患者因想活動口腔以助呼吸，故晚上會磨牙。（iStock圖片）

而若咽喉道過窄，太大塊的食物會難以吞嚥，又或引致日間呼吸聲過響，睡着時的鼻鼾聲日趨嚴重，甚至導致睡眠窒息症。

以上徵狀都有機會發生於1至4級舌繫帶過緊患者身上，甚至全部出現。如評估後發現問題嚴重，言語治療師會先轉介患者至兒童齒科、耳鼻喉科或兒童外科做剪脷筋或唇筋的手術，才做口肌治療。

▲ 脷筋屬於肌筋膜系統，由舌頭連至腳趾，有嚴重患者因長期全身的肌筋膜都拉扯得非常緊，故彎腰駝背、下巴內縮，甚至臉形都受影響（iStock圖片）

口肌定位訓練循4方面做

若無需做手術，Louisa會與患者做口肌定位治療，針對口腔感知覺、下顎、嘴唇和舌頭4個範疇而做。如按指示將舌尖放於上排牙齒後，或合上嘴唇等，感知覺低敏的患者會不知怎做。「這類患者需做一些感知覺治療，如以不同溫度、質感的工具擦擦其嘴唇或舌頭等，提高其對口腔器官位置的感知覺。」

於下顎方面，因下顎為進食、說話的基礎，治療師會觀察患者顎唇分離、顎舌分離的情況，以分析是否有問題。Louisa指，若下顎穩定、調控力好，舌頭的活動力也隨之提升，故治療師會用咬牙膠等動作，為他們做下顎骨練習。

若顎骨調控佳，才懂合唇、圓唇等，否則會發覺患者嘴巴鬆開，常常擘大口。

▲ 治療的節數和時間因人而異，一般剪舌繫帶手術後再做口肌和餵食治療，有機會需要9個月至1年，餵食技巧才會慢慢改進。（陳國峰攝）

嘴唇則視乎治療目標，如想訓練患者合唇進食，治療師會先利用壓舌棒，讓患者於限定時數內合唇含住橫置壓舌棒，才教導他以匙羹進食。

Louisa補充：「若想加強訓練力度，可於壓舌棒兩邊末端加上錢幣，做阻力治療。若他成功做到指定標準，會立即過渡至匙羹餵食，看看他能否運用訓練了的合唇活動。」有需要時，亦會過渡至練習合唇音，以單音素、單音節、單字詞等，循序漸進地教。

記者：吳霆俊